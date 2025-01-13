Главной задачей Курахово было обеспечить отход наших подразделений, которые оборонялись в треугольнике Курахово-Елизаветовка-Максимовка, чтобы дальше закрепиться в районе Константинополя и Андреевки.

Поэтому город Курахово свою задачу выполнил. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"В той тяжёлой обстановке, когда превосходство противника над нами где-то в пять раз, когда группировка противника составляет 150 тысяч человек – это объективная реальность, и сделать здесь ничего нельзя. Наши ребята и так сделали больше, чем они могли сделать на этом направлении", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, сейчас мы должны думать о том, как организовать оборону на новых рубежах.

Военный эксперт отметил, что Курахово – это достаточно крупный центр, в котором можно организовывать сосредоточение войск, можно размещать запасы материальных средств, создавать склады с боеприпасами. Кроме того, для российских оккупантов Курахово – это ключевой пункт для дальнейшего движения в сторону Запорожской области.

"Поэтому как логистический даже не хаб, а как линейный склад Курахово представляет очень большой интерес, тем более оно прикрыто с севера водохранилищем и позволяет обеспечить достаточно высокий уровень безопасности тех материальных средств и личного состава, который там находится", – добавил Сергей Грабский.

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