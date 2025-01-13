Военный эксперт рассказал о ситуации на Времевском направлении в районе Великой Новоселки, где российские оккупационные войска пытаются взять наш гарнизон в окружение.

Украинский гарнизон в Великой Новосёлке ведёт тяжёлые оборонительные бои, перемалывая противника, который сначала безуспешно пытался атаковать в лоб этот населённый пункт.

Сейчас мы наблюдаем достаточно активные действия на севере в районе Нового Комара, куда противник прорвался, но дальше не прошел, и на юге, где противник пытается продвигаться в обход Великой Новосёлки с целью блокировки нашего гарнизона. Об этом в интервью Politeka Online рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Сергей Грабский.

"Говорить о том, что наш гарнизон находится в безнадёжном состоянии, я бы не стал. Ситуация сложная. Да, противник в районе Нового Комара продвинулся и перерезал трассу, но путь снабжения остается. И в общем-то в районе Времевки наш гарнизон тоже ведёт боевые действия, которые позволяют удерживать ситуацию под контролем", – пояснил Сергей Грабский.

Военный эксперт подчеркнул, что укрепрайон – это комплекс инженерно-технических сооружений, которые позволяют вести оборону даже в условиях полного окружения, это пункт, на котором сосредоточены усилия как наступающей, так и обороняющейся стороны с целью не допустить продвижения противника вглубь территории, и Великая Новосёлка сейчас и играет ту роль, которая ей предназначается.

"Может противник там прорваться? Да, безусловно, потому что там соотношение наших войск к войскам противника 1:5, что соответствует основным оперативным показателям для наступательной операции. Но какой ценой это будет достигнуто – это уже другой вопрос. Но гарнизон пока держится", – добавил Сергей Грабский.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог рф усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.