Военный эксперт Олег Стариков рассказал, какая сейчас ситуация на Покровском направлении, насколько ценен сам Покровск и можно ли локализовать оперативно-тактический кризис там.

Об этом он рассказал на своем канале.

К большому сожалению, констатирует эксперт, оперативно-тактический кризис на Покровском направления локализовать нам не удалось и не удается, противник медленно прогрызает, прорывает, продавливает нашу оборону. Тем не менее, замечает он, нельзя сказать, что это очень быстрое движение, оперативное по 30-40 км, оно тактическое, но постоянное.

«Что сейчас делается конкретно на Покровском направлении? Противник создает плацдарм для штурма Покровска. Что такое Покровск? Вот все говорят, а что там? Дело в том, что этот город как стратегический пункт именно на этом направлении, и при потере Покровска судьба южного Донбасса будет решена», - объясняет Олег Стариков.

Что касается Кураховского направления и самого города Курахово, отмечает эксперт, то это был наш серьезный укрепрайон, который, к сожалению, потерян, поэтому нельзя недооценивать противника, это прописано в военной науке и военном искусстве, об этом говорили все великие стратеги, начиная с Сунь-цзы. Оперативно-тактический кризис на Кураховском направлении, утверждает он, мы смогли локализовать, то есть больших прорывов не будет, но противник все равно движется.

«А Покровское направление у противника было с 2023 года направленим главного удара, и вот он это реализовывает. Почему я говорю, что оперативно-тактический кризис? Потому что в оперативном плане он прошел 40-60 км и вот сейчас проходит. А Кураховское – это был отвлекающий удар, и они сейчас создают именно южный плацдарм для Покровска», - утверждает Олег Стариков.

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