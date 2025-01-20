Военный эксперт рассказал, как бои в Курской области влияют на ситуацию по других направлениях, в частности на Донетчине и Сумщине.

На территории Курской области на сегодняшний день украинские войска ведут тяжёлые оборонительные и крайне необходимые бои.

Об этом в интервью Politeka Online рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

"Представьте, как бы выглядела ситуация в том же Донецком районе обороны, если бы 60 тысяч войск российских было переброшено на это направление дополнительно, это те войска, которые сейчас связаны боями с подразделениями Сил обороны в Курской области. Опять же, давайте предугадаем судьбу населённых пунктов Сумской области, если бы те бомбы и снаряды, которыми сейчас россия ровняет свои населённые пункты, полетели в сторону Сумской области", – заявил Сергей Грабский.

Поэтому, по словам эксперта, оборона в Курской области для нас крайне необходима.

"Кстати, очень интересное наблюдение, статистика потерь того индикатора, который мы называем северокорейскими военнослужащими: за месяц боев корейцы потеряли примерно эквивалент одной бригады – вот это та плата, та цена, которую россия платит за то, чтобы пройти определённое количество метров на своей территории.

Причём бои они ведут настолько отчаянные, я имею в виду именно Курскую область, наступательные, что другая армия мира вряд ли имела бы возможность держаться в этом направлении. Наши ребята держатся и наносят еще и контрудары", – подчеркнул Сергей Грабский.

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