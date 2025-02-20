Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал информацию Moscow Times о том, что россия предлагает США доступ к своим ресурсам и совместную работу в Арктике в обмен на антиукраинскую позицию, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«россия пошла торговать ресурсами, что, кстати, еще раз свидетельствует, что им плохо, у них ухудшается финансово-экономическая ситуация, и они очень нуждаются в инвестициях. Все это сводится к тому, что россия очень стремится к отмене, или хотя бы ограничению, или хотя бы частичному снятию санкций, потому что ситуация реально ухудшается», - объясняет Александр Мусиенко.

И, конечно, констатирует он, россияне заговорили об Арктике, ведь это сейчас интерес Трампа, в частности, по поводу его претензий на Гренландию. Как объясняет эксперт для Politeka, в Арктике много ресурсов, которые трудно было добывать из-за толщины льда, но поскольку идет глобальное потепление, ситуация меняется, поэтому россияне предлагают США помощь своими ледоколами и т.д., то есть экономический подход.

С другой стороны, замечает он, непонятно, почему молчит Китай, ведь россия предлагает сейчас США те ресурсы, которые потенциально могли добывать китайские корпорации. То есть, подчеркивает эксперт для Politeka, Китай теряет экономическую выгоду, но молчит, ответа еще нет, кроме общих заявлений о мире, Пекину пора приобщаться к переговорам Вашингтона и москвы, а вместе с ним – Киеву и Брюсселю.

«Для чего Америке сейчас пытаться помириться с россией? Не знаю, возможно, есть какие-то личные причины Трампа. Всё может быть. К сожалению, возможно, ему импонирует путин. Но есть экономический энтузиазм. И то, что было в начале каденции Трампа, вопрос Арктики, энергетики, сейчас выходит тоже на передовую. И россия этим торгует. Потому они сейчас пытаются подать, что, мол, Зеленский не подписал соглашение, а россия будет готова подписать. На каких условиях, не знаю, возможно даже исключительно на тех, которые предложит Трамп и которые будут требовать американцы. Возможно, да, нельзя этого исключать, потому что какая там субъектность? россии действительно становится очень плохо», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что Трамп либо не хочет видеть природу войны, либо ему так удобно, чтобы заключить сделку.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, почему Дональд Трамп заговорил нарративами кремля.





