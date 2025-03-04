Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, со стороны США выглядит так, чтобы Украина, которая является жертвой агрессии, стала готовой к миру, ее нужно разоружить, тогда она скорее пойдет на уступки россии. Хотя, подчеркивает он для Politeka, это почему-то только в Белом доме так думают, американские аналитики недорабатывают, потому что на самом деле мы видим только большую сплоченность и консолидацию.

«Свежий выпуск New York Times вышел просто с разгромной публикацией о том, что Трамп оказывает чрезвычайные услуги россии. Уже вспоминают и о том, что в 2016 году именно россия могла помочь Трампу выиграть выборы. Я думаю, скоро начнут подниматься публикации и расследования, может, Трамп – все же Краснов, российский агент, которого завербовал КГБ, какие у него там связи обновлены с россией, почему он так быстро хочет наладить диалог с путиным», - рассуждает Александр Мусиенко.

Попутно он напоминает для Politeka, что путин говорил за время полномасштабной войны против Украины, насколько агрессивной была его риторика в частности в отношении США, как он манипулировал информацию и врал об американцах, какое это было пренебрежение и унижение, а со стороны Украины постоянно звучали слова благодарности США за поддержку. Так что, констатирует эксперт, надеемся, что американцы это вспомнят и возмутятся из-за решения Трампа сблизиться с россией и прекратить помощь Украине.

«Как сообщают СМИ, это решение администрация Трампа и лично Трамп принял чуть ли не сразу после встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 28 февраля. То есть, что это значит? Что оно максимально эмоциональное. Хорошо ли давать верх эмоциям, когда ты находишься на такой ответственной, ключевой для мира должности, как президент Соединенных Штатов? Вопрос риторический. Мне кажется, что нет. И решения все же нужно принимать исходя из обоснованности и реалий», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что скандал в Овальном кабинете – это пример искусства заключать сделки от Трампа.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, переманит ли Европа назад Трампа на сторону Украины.