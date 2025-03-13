Политолог Руслан Бортник объяснил, что путин просто так не согласится на 30-дневное перемирие, но и не откажется, игра началась, но она может закончится для него санкциями США, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, 30-дневное перемирие, конечно, выгодно для Украины, но оно не особо в интересах россии. Как он рассуждает для Politeka, кремль может расценить это как попытку вернуть его в формат Минских соглашений, когда после установления многократного перемирия дальнейшие политические договоренности так и не были достигнуты.

«Но москва тоже не хочет выглядеть стороной, которая является барьером для достижения мира после многолетней риторики о том, что мы хотим мира. Именно на это могут надеяться и в Украине, и в Европе, да и часть американских элит, что москва скажет: «Нет никакого перемирия». Тогда на москву можно будет спустить всех собак и сказать, что именно россия еще раз подтвердила свою роль агрессора, она не хочет мира, несмотря на все усилия Трампа. Так что, Трамп, давай вводи санкции», - рассуждает Руслан Бортник.

Поэтому, утверждает он, москва будет действовать по-другому, скорее всего, она просто выдвинет свои условия для того, чтобы начать это 30дневное перемирие. Как объясняет эксперт для Politeka, это могут быть Стамбульские соглашения или, например, требования путина к Западу в декабре 2021 года в части разделения сфер безопасности, а также снятие санкций.

«Надеяться на то, что россия просто скажет «да» или просто скажет «нет», согласиться на все условия, которые предлагают Украина и США, или не согласиться на все эти условия, наивно. москва тоже начнет свою игру перемирия», - подчеркивает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Стариков заявил, что 300-400 дронов, которые мы запустили на подмосковье, лучше было бы использовать на фронте.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил шансы на 30-дневное перемирие: «Два основных момента».