Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, зачем Си Цзиньпину россия и как быстро китайская армия сможет захватить Сибирь, если что-то пойдет не по плану, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Китай использует россию в своих интересах, он это не скрывает. И настолько не скрывает, что некоторые китайские должностные лица говорят: «Мы без россии не сможем выживать». Почему не сможем выживать? Потому что, если посмотрим на карту Китая, у них не все на море находится. Вот есть морская часть, Шанхай и все это богатое, там им россия не нужна. А есть огромный север, который без россии не сможет, потому что газ ты по-другому туда не завезешь», - объясняет Михаил Шейтельман.

Так что, подчеркивает он для Politeka, Китаю нужна не россия и ее дружба, а газ. И если, например, рассуждает эксперт, путин скажет, что теперь у них геополитический союз с США, так что Китай газ больше не получит, то китайская армия спокойно возьмет Сибирь, и никаким ядерным оружием Си Цзиньпина не напугать.

«У Китая тоже ядерный зонтик. Это против безядерной страны ты такой король, а когда против тебя такая же ядерная страна… Ты что, начнешь по ней стрелять? Не начнешь. Китайцы понимают, что россия беззащитна против них, у россии нет сегодня армии, кроме той, которая у нас на Донбассе сейчас воюет. У нее же нет армии Дальний Восток защищать, а у китайцам, чтобы его захватывать, - вообще не вопрос», - утверждает Михаил Шейтельман.

Кстати, отмечает он, китайские интервенции сейчас происходят в разных странах, но они малозаметны. Например, рассказывает эксперт для Politeka, в Центральной Азии он видел, что, когда китайцам надо охранять какой-то объект, они строят заборы, за которыми сидят их солдаты.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, какое соглашение хотят подписать США по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

Также Politeka писала о том, что Карасев рассказал, когда будет согласована дата 30-дневного перемирия.