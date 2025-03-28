Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что россия не в переговорном процессе, она только создает иллюзию, поэтому США пора нажать на кремль всеми имеющимися инструментами, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«россия, якобы находясь в переговорном процессе, создавая соответствующие иллюзии, продолжает наносить удары, давить и требовать уступок от Украины. И у администрации Трампа есть два пути, что делать – усилить уже сейчас Украину и давить на россию», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Во-первых, утверждает он, было бы очень красноречиво, если бы Трамп сейчас объявил о выделении новых и дополнительных пакетов помощи Украине, включая финансовую поддержку, поставки оружия и боеприпасов. Во-вторых, продолжает эксперт для Politeka, США должны поддержать идею отправки в Украину военного контингента Франции, Британии и других стран, то есть поддержать коалицию желающих.

«И третье – это, наконец, реализовать то, о чем говорит министр экономики США Скотт Бессент, выступающий за увеличение санкций против россии. Ведь именно Скотт Бессент говорил американским медиа о том, что санкции недостаточны, что администрация Байдена оказала недостаточное давление на россию. Санкции были сначала на 4 из 10, потом на 6 из 10, нужно уже на 10 из 10», – добавляет Александр Мусиенко.

В то же время, отмечает он, не снят с повестки дня вопрос возможной отмены определенных санкций против рф. В частности, напоминает эксперт для Politeka, кремль настаивает на том, чтобы США отменили ограничения по «Россельхозбанку» и другим финансовым институтам, работающим в аграрной сфере и не только, будто это будет залогом перемирия в Черном море. Ждем, констатирует эксперт, какую позицию займет Трамп, ведь такие уступки не в интересах США.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что дипломатия вышла на первый план, что говорит о завершении войны.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко о новой тактике обстрелов рф: «Будут делать акцент на дронах, они дешевле».