Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что у врага нет сил и средств для наступления на Днепр, но несколько сел в области они хотят взять, чтобы использовать это на переговорах, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Издание CNN написало материал о том, что российские войска пытаются зайти в Днепропетровщину, это для них даст козырь на переговорах. Расширение боевых действий – одна из целей российского командования, и контроль даже над небольшой частью Днепропетровской области может стать стратегическим рычагом в будущих переговорах для путина», - рассказывает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, оперативно-стратегические наступательные действия врага в Покровском районе уже давно превратились в медийно-пропагандистские, то есть там больше информационных целей, чем реальных. То есть, объясняет он, даже если российские войска зайдут хоть на 2 км в Днепропетровскую область и возьмут несколько населенных пунктов под контроль, кремль использует это для ИПСО.

«Вот какова истинная цель противника. Способны ли они после этого развить оперативное и масштабное наступление в сторону Днепра? Нет, сил не хватает. И есть подсчеты британской разведки, я хочу напомнить. Для того, чтобы россияне могли продвинуться в сторону таких городов, как Днепр или Запорожье, им нужно сконцентрировать до 2 млн войск на этом участке и, по меньшей мере, несколько месяцев, если не больше, если и не до года для того, чтобы реализовывать эти цели», - рассказывает Александр Мусиенко.

А сейчас таких сил у врага, констатирует эксперт, нет и в помине, даже несмотря на то, что враг постоянно подпитывает свою группировку. Поэтому цель действий россиян в сторону Днепропетровщины, заключает он, - получить козырь для переговоров.

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