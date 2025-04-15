Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал о том, что враг активизировал на фронте и где будет возможное направление главного удара рф, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Принято максимально мер, чтобы враг не прорвался вглубь Сумщины и не угрожал областному центру. То же касается и Харьковщины. Именно поэтому ВСУ продолжают проведение операций на территории Курской и Белгородской областей, наносят врагу там потери и принимают превентивные меры, чтобы россия не имела больше сил и средств вторгнуться отсюда. Плюс действительно фиксируется, что определенные вражеские группы заходят на территорию Сумщины, но их уничтожают, им не дают закрепиться, и речь идет именно о серой зоне, а не об оккупированных территориях», - рассказывает Александр Мусиенко.

По его мнению, главным направлением удара рф в весенне-летней наступательной кампании будет Донетчина, а именно Лиманское направление с выходом на Славянско-Краматорскую агломерацию. Именно поэтому, констатирует эксперт, и происходит активизация врага в районе Оскола Харьковской области, российские войска хотят перейти на правый берег, а Купянское направление – это лишь оттягивание наших сил на фланге.

А что касается Покровска, рассуждает он, то здесь скорее цель войск рф уже состоит даже в том, чтобы перейти границу Днепропетровской области и использовать это для пропаганды, ИПСО, давления, паники, деморализации.

«Что касается Запорожья и в целом других южных направлений, то, вероятнее всего, это будут второстепенные направления, цель которых – отвлечь внимание ВСУ, растянуть наши силы и сковывать их на других направлениях, не связанных с направлением основного удара, который будет на Донетчине. Они будут растягивать свое присутствие и создавать впечатления и иллюзии атак по всей фронтовой линии. И это не самый плохой сценарий для нас, потому что таким образом враг тоже не может в полной мере сконцентрировать ударный кулак, силу, которая большими масштабами и объемами может двинуться на определенных направлениях», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, почему россияне отказались от попытки взять Покровск.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, для чего россии действительно нужно перемирие в Черном море.