Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко прокомментировал новость о том, что Норвегия передала Украине больше истребителей, чем оглашалось публично, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего, эксперт отмечает, мы часто обсуждаем и дискутируем, сколько оружия получено, какие-то цифры называют медиа, но мы не знаем о реальных объемах, и это очень хорошо. Как он объясняет, это мотивировано тем, что нельзя все разглашать, это мера безопасности, большая часть информации должна поступать с опозданием для того, чтобы нельзя было в режиме едва ли не реального времени отслеживать поступление вооружения, чтобы враг не прерывал логистику, ничего не уничтожил.

«И вот Норвегия передала Украине больше истребителей, чем сообщалось. Украина получила вдвое больше истребителей, чем было объявлено официально. В отчете говорится о передаче Украине 14 истребителей F-16, тогда как официальные сообщения ограничивались 4-6 самолетами», - отмечает Александр Мусиенко.

Как он рассказывает, состояние 8 дополнительных бортов в документе не конкретизируется, возможно это не боеспособные самолеты, предназначенные для тренировок наземного персонала, разбора на запчасти или использования в качестве макетов-приманок. По словам эксперта, эту гипотезу частично подтверждают представители норвежского правительства, ранее отмечавшие, что для ВСУ готовятся только боеспособные самолеты, снятые с вооружения, хотя не исключено, что некоторые F-16 все же могли быть приведены в рабочее состояние.

«Здесь важно все. Важны и запчасти, важно и для обучения персонала. А где же учиться техническому персоналу обслуживать самолеты и не только? Чем больше мы будем работать, чем больше мы будем переходить на стандарты, тем больше у нас будет обученного, профессионального тренированного персонала, авиационных техников, работающих пилотов. И этому подтверждение – недавнее сбивание в небе над Курской областью российского самолета Су-35», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что в США назревает что-то вроде гражданской войны.

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