Военный эксперт Олег Стариков заявил, что в этом году дроны стали основным оружием на фронте, из-за них наступление даже невозможно вести большими группами, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«В 2025 году тактика ведения общевойскового боя полностью отличается от тактики, которая применялась даже в 2024 году. Если в 2022 году в основном это были стрелковые бои, артиллерия, РСЗО, танки, бронемашины для поддержки пехоты, которая наступала в составе батальона, роты или взвода, то уже в 2025 году такие действия будут восприняты как безумство и вся группировка будет уничтожена на дальних подходах к переднему краю», – отмечает Олег Стариков.

В 2025 году, рассказывает эксперт, боевые действия выглядят таким образом: 1-2 штурмовые пары на мотоциклах или багги, а лучше на мопедах пытаются как можно быстрее выдвинуться на определенный рубеж и закрепиться, преодолев килзону. Если это получается, добавляет он, то следующая пара действует таким же способом. Обороняющиеся, продолжает эксперт, примерно в таком же количестве, пытаются отбить наступление противника, и основные бои ведутся в малом воздухе – дроны.

«Про дроны-ждуны слышали? Нет. Рассказываю. Развитие беспилотной авиации идет не по дням, а по часам. Теперь для проведения диверсионных мероприятий не обязательно закидывать ДРГ в тыл противника и рисковать личным составом. Достаточно на тяжелый дрон-матку, который приспособить как платформу и ретранслятор, посадить дроны-ждуны, использующие как дополнительные средства питания солнечные панели, и раскидать их вдоль дорог в режиме радиомолчания», – объясняет Олег Стариков.

Есть только один способ бороться с такой тактикой, утверждает он, – механическое уничтожение с помощью дробовика или другого стрелкового оружия. К тому же, отмечает эксперт, дронные детекторы ждунов не видят, и РЭБ заглушить их не может.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что «Газпром» стоит дешевле игрушки: россия потеряла доверие к миру.

Также Politeka писала о том, что Стариков объяснил, есть ли у Запада достаточно мощностей для производства большого количества оружия.