Заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - признак непрофессионализма, либо отсутствия аргументов
Как передает Politeka.net, так военный эксперт и блогер Эль Мурид прокомментировал его заявление о том, что введенные США санкции против газопровода «Северный поток — 2» говорят о недобросовестной конкуренции и нарушении международного права.
По его словам, на официальном уровне не принято высказывать позицию за третью сторону. Это признак либо непрофессионализма, либо отсутствия аргументов.
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"Подобного рода оговорки выглядят очень непрофессионально, хотя Путин уже выписал своему пресс-секретарю бессрочную индульгенцию, открыто призвав не особо обращать внимание на то, что он там высказывает. Как изящно выразился на уличном сленге (которым он в совершенстве владеет с детства) наш президент (Путин - ред.) - "пургу несет", - отметил эксперт.
Также он обратил внимание, что сетование на нарушение международного права - аргумент так себе.
"Можно легко нарваться на встречный вопрос - а Крым был присоединен по международному праву? Ну так и мы по нему живем и работаем, так что давайте не будем трогать эту щекотливую тему", - заключил эксперт.
Ранее Дмитрий Песков выдвинул новые условия по транзиту российского газа через Украину.
По его словам, он будет возможен только при экономической и коммерческой целесообразности для монополиста "Газпрома".
Соратник Владимира Путина также добавил, что переговоры о продолжении транзита между Украиной и Россией продолжаются до сих пор.
Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.
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