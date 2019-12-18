Заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - признак непрофессионализма, либо отсутствия аргументов

Как передает Politeka.net, так военный эксперт и блогер Эль Мурид прокомментировал его заявление о том, что введенные США санкции против газопровода «Северный поток — 2» говорят о недобросовестной конкуренции и нарушении международного права.

По его словам, на официальном уровне не принято высказывать позицию за третью сторону. Это признак либо непрофессионализма, либо отсутствия аргументов.

"Подобного рода оговорки выглядят очень непрофессионально, хотя Путин уже выписал своему пресс-секретарю бессрочную индульгенцию, открыто призвав не особо обращать внимание на то, что он там высказывает. Как изящно выразился на уличном сленге (которым он в совершенстве владеет с детства) наш президент (Путин - ред.) - "пургу несет", - отметил эксперт.

Также он обратил внимание, что сетование на нарушение международного права - аргумент так себе.

"Можно легко нарваться на встречный вопрос - а Крым был присоединен по международному праву? Ну так и мы по нему живем и работаем, так что давайте не будем трогать эту щекотливую тему", - заключил эксперт.

Ранее Дмитрий Песков выдвинул новые условия по транзиту российского газа через Украину.

По его словам, он будет возможен только при экономической и коммерческой целесообразности для монополиста "Газпрома".

Соратник Владимира Путина также добавил, что переговоры о продолжении транзита между Украиной и Россией продолжаются до сих пор.

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