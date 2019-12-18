Санкции США против российского газопровода» Северный поток-2» окажут позивное влияние для Украины и станут негативными для РФ
Такое мнение выразил политолог Кирилл Сазонов для Site.ua
По словам военного эксперта и блогера Эль Мурида, на официальном уровне не принято высказывать позицию за третью сторону. Это признак либо непрофессионализма, либо отсутствия аргументов.
"Подобного рода оговорки выглядят очень непрофессионально, хотя Путин уже выписал своему пресс-секретарю бессрочную индульгенцию, открыто призвав не особо обращать внимание на то, что он там высказывает. Как изящно выразился на уличном сленге (которым он в совершенстве владеет с детства) наш президент (Путин - ред.) - "пургу несет", - отметил эксперт.
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Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.
Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.
Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.