Санкции США против российского газопровода» Северный поток-2» окажут позивное влияние для Украины и станут негативными для РФ

Такое мнение выразил политолог Кирилл Сазонов для Site.ua 

По его словам, хоть американцы и запоздали с таким шагом, он может принести и прекрастные последствия для Украины.
"Все дело в том, что под эти санкции подпадает множество российских компаний, конкурирующих с украинскими на мировом рынке, в том числе, и в США. На практике это означает, что американские санкции ухудшают финансовое положение Российской Федерации. При этом для украинской промышленности они открывают новые горизонты", - отмечает политолог.

Дональд Трамп, Сергей Лавров

Кроме того, он отметил, что санкции стали результатом того, что Киев все-таки смог убедить американских политиков в наличии политических рисков в российских газопроводах, прокладываемых в обход Украины.

"Конечно, на это ушло 3 года. Но зато быстро санкции вряд ли снимут, зато их расширение вполне вероятно", - заключил он.

санкции, РФ

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что  введенные США санкции против газопровода «Северный поток — 2» говорят о недобросовестной конкуренции и нарушении международного права.  

По словам военного эксперта и блогера Эль Мурида, на официальном уровне не принято высказывать позицию за третью сторону. Это признак либо непрофессионализма, либо отсутствия аргументов.

"Подобного рода оговорки выглядят очень непрофессионально, хотя Путин уже выписал своему пресс-секретарю бессрочную индульгенцию, открыто призвав не особо обращать внимание на то, что он там высказывает. Как изящно выразился на уличном сленге (которым он в совершенстве владеет с детства) наш президент (Путин - ред.) - "пургу несет", - отметил эксперт.

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