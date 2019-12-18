"Все дело в том, что под эти санкции подпадает множество российских компаний, конкурирующих с украинскими на мировом рынке, в том числе, и в США. На практике это означает, что американские санкции ухудшают финансовое положение Российской Федерации. При этом для украинской промышленности они открывают новые горизонты", - отмечает политолог.

Кроме того, он отметил, что санкции стали результатом того, что Киев все-таки смог убедить американских политиков в наличии политических рисков в российских газопроводах, прокладываемых в обход Украины.





"Конечно, на это ушло 3 года. Но зато быстро санкции вряд ли снимут, зато их расширение вполне вероятно", - заключил он.





Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введенные США санкции против газопровода «Северный поток — 2» говорят о недобросовестной конкуренции и нарушении международного права.



По словам военного эксперта и блогера Эль Мурида, на официальном уровне не принято высказывать позицию за третью сторону. Это признак либо непрофессионализма, либо отсутствия аргументов.