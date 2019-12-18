Увольнение Младены Качурец с поста замминистра здравоохранения может быть частью кампании по дискредитации главы Минздрава Зоряны Скалецкой

Об этом говорится в материале КП в Украине, передает АиФ.

Напомним, 17 декабря Младена Качурец опубликовала в Фейсбук фото заявления об увольнении. В числе причин она указала единоличный подход министра Скалецкой к управлению министерством и поддержку «самопровозглашенного» руководства Одесского медуниверситета.

Качурец считают человеком Ульяны Супрун. По данным издания, в МЗУ прошлой каденции она координировала работу против Одесского медина в судах, а также курировала акции протеста «сотрудников» против администрации. Аналогичные акции Качурец координировала во время конфликта министерства с ректором НМУ имени Богомольца Екатериной Амосовой.

Как пишет КП, свой «функционал» Качурец сохранила и в команде Скалецкой. «На протяжении нескольких месяцев ей довольно успешно удавалось блокировать подписание сметы (Одесского медина — ред). Однако 4 декабря документ таки одобрили: счета университета разморозили, возобновили выплаты преподавателям и студентам», — говорится в материале.

По версии издания, именно это стало причиной демарша Качурец из министерства, после которого в СМИ подняли очередную волну против главы МЗУ. К дискредитации могут быть причастны участники рейдерского захвата университета Владлена Дубинина и Максим Болдин. Для них присутствие Качурец в руководстве министерства было гарантией, что политика в отношении медина останется неизменной. «Теперь они стараются дискредитировать лично Скалецкую: обвинить ее в коррупции, несостоятельности и несамостоятельности на посту министра только потому, что она оказалась тверже, чем они предполагали, и сумела дать схемщикам по рукам», — пишет КП.

Напомним, конфликт между Ульяной Супрун и Одесским медуниверситетом начался летом 2018 года после увольнения ректора Валерия Запорожана. Супрун назначила и.о. ректора Владлену Дубинину. Коллектив с назначением не согласился и, сославшись на закон о высшем образовании, избрал и.о. ректора Юрия Сухина. В ответ Супрун создала альтернативный наблюдательный совет, в состав которого ввела в том числе и Максима Болдина. Позже она отказалась утвердить смету университета на 2019 год за подписью Сухина. В результате с января бюджет университета был заблокирован: преподаватели и студенты не получали зарплаты и стипендии.