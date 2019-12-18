Политтехнолог и маркетолог Михаил Шпир назвал ключевой момент для понимания новых санкций РФ

В постановлении российского правительства сообщается, что РФ объявляет санкции "за недружественные действия". Об этом Михаил Шпир заявил на своей странице в Facebook.

По словам политтехнолога, именно неприятельские отношения стали ключом понимания введенных санкций.

Шпир уверен - Москва уже не может терпеть игры "в подкидного мазепу". Сейчас в России делят украинских политиков на Виктора Медведчука и его команду, а также тех, кто "морочит голову", рассказывая о нерушимой дружбе.

В итоге Москва ведет сотрудничество только с Виктором Медведчуком и с теми, на кого тот укажет. Поэтому руководство Газпрома, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин договариваются с Медведчуком по вопросам газа и другим стратегическим темам.

Геннадий Труханов, Евгений Мураев - считаются в Кремле врагами, как и майданные политики Андрей Парубий, Арсен Аваков, Дмитрий Ярош, Арсений Яценюк и другие.

Отметим, 17 декабря этого года российское правительство удалило из санкционного списка нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Юлия Иоффе и гендиректора телеканала "112 Украина" Егора Бенкендорфа. И в это же время власти включили в список девять депутатов одесского горсовета, которых медиа связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Напомним, еще 1 ноября прошлого года в РФ утвердили список санкций в отношении 322 физлиц и 68 украинских компаний.

А 25 декабря правительство РФ добавило в перечень еще примерно 200 человек, включая указанных: Андрея Парубия, Арсения Яценюка, Геннадия Труханова, Евгения Мураева.