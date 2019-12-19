18 декабря в Верховную Раду Украины на встречу со Святым Николаем приехали более 250 детей из разных уголков Украины, среди которых 50 одаренных детей из Луганской области

Это событие стало возможным благодаря инициативе Сергея Шахова и его коллегам Александру Лукашеву, Сергею Вельможному и Александру Сухову.

Места народных избранников в этот праздничный день заняли наиболее успешные школьники, которые через год-два будут поступать в украинские университеты, а впоследствии будут строить будущее Украины.

«Кем бы вы сегодня не мечтали стать, помните - любая профессия требует знаний. И все, что вы сегодня пропустите в школьной программе, завтра придется наверстывать путем самообразования. Поэтому желаю вам в начале Нового года собраться с силами - и в бой, на покорение новых знаний, к приближению дальнейшей взрослой жизни!», - отметил Сергей Шахов во время поздравления школьников.

Депутат отметил, что именно такие встречи вдохновляют и дают силы в работе для будущего не только талантливых детей, но и всей Украины.

Команда Сергея Шахова пожелала детям мудрости и здоровья, а всей Украине - победы и мирного счастливого будущего.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поставил на голосование законопроект «За счастливое будущее Украины», который был единогласно одобрен молодым поколением.