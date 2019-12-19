Глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус пытается "в ручном режиме" управлять энергетикой, что уничтожает отрасль

Такое мнение высказал народный депутат, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко, комментируя провал комитетом законопроекта по "зеленым" тарифам (№2543), передает РБК-Украина.

Депутат заявил, что непринятие энергетическим комитетом ВР компромиссного законопроекта по "зеленому" тарифу является неконструктивной позицией и создает серьезные проблемы инвесторам в сфере ВИЭ. По его мнению, пауза, которую взяли депутаты комитета в решении этого вопроса, обернется негативными последствиями для отрасли альтернативной энергетики и государства в целом.

"У людей там будет рушиться бизнес, кредиты. Они же этого не берут в учет. Надо, по крайней мере, хоть как-то концептуально выходить, я пока не вижу какого-то решения. Я понимаю, что просто взяли отсрочку. Министерство сказало, что оно занимается какой-то общей политикой", - сообщил Кучеренко.

Депутат считает, что Герус, "с подачи" которого был провален законопроект, пытается в ручном режиме управлять энергетикой, что приводит к возникновению проблем в отрасли.

"У него нет позиции пока. Потому что он пытается в ручном режиме управлять всем энергосектором. Ни один институт нормально не работает, комиссия не работает, министерство не работает. Ручное идет управление, эта модель, мы все это проходили", - сказал Кучеренко.

Напомним, проект закона 2543, которым предусматривается возможность добровольного снижения "зеленого" тарифа, был зарегистрирован в Верховной раде 6 декабря 2019 года.

По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству соблюсти обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

На заседании комитетапо вопросам энергетики и ЖКУ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки у депутатов, против него голосовали депутаты из фракции "Слуга народа", во главе с председателем комитета Герусом.