Президент должен запретить импорт российской электроэнергии, открытый по инициативе председателя комитета ВР по энергетике Андрея Геруса, чтобы спасти отечественные энергетические и угледобывающие предприятия. Герус совершил уголовное преступление против государства Украина. Как сообщает OBOZREVATEL, об этом говорится в обращениях городских советов к президенту Украины.

Депутаты Кураховского горсовета Марьинского района Донецкой области отмечают, что в результате импорта электроэнергии из России, который был восстановлен благодаря "поправке Геруса", начали останавливаться украинские тепловые электростанции и угольные шахты, а местные бюджеты недополучают финансирование.

"Местные бюджеты городов, где расположены ТЭС, недополучают финансирование в виде уплаченных налогов, что негативно сказывается на содержании объектов социальной инфраструктуры, в частности, учреждений здравоохранения и учреждений образования", – отмечается в обращении.

Депутаты также отмечают, что восстановление импорта электроэнергии из РФ из-за "поправку Геруса" – это фактически финансирование страны-агрессора и уничтожение отечественной энергетики.

"Направляя денежные средства из Украины, председатель Комитета Герус А.М. собственными руками начал убийственную кампанию по уничтожению украинской энергетики и экономики, поскольку чем больше украинской электроэнергии было замещено, тем больше возможностей стало для давления на нашу страну", – отмечают депутаты Кураховского горсовета.

Депутаты Червоноградского горсовета в своем обращении отметили, что принятый недавно парламентом закон об изменениях на рынке электроэнергии, который, по словам Андрея Геруса, отменяет импорт электроэнергии из РФ, на самом деле этого не делает, поскольку не запрещен импорт тока из России на рынок "на сутки вперед" и остается возможность поставлять российскую электроэнергию через Беларусь.

Они подчеркнули – импорт электроэнергии из Россию уничтожает отечественную угледобывающую отрасль, и призвали президента не допустить прекращения работы угледобывающих предприятий и запретить импорт электроэнергии из России, страны-агрессора, и Беларуси на все сегменты рынка электроэнергии Украины.

Депутаты Мирноградського горсовета отметили, что импорт российского тока ставит под угрозу энергетическую независимость страны и предоставляет России дополнительные рычаги влияния на Украину.

"И это в то время, когда действующий транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" завершается 31 декабря 2019 года и перед Украиной остро стоит вопрос по обеспечению энергетической безопасности. Таким образом мы предоставляем стране-агрессору дополнительные рычаги давления на Украину, используя энергетические факторы зависимости. По нашему мнению, подобная ситуация недопустима и свидетельствует о совершении уголовного преступления против государства председателем комитета Герусом А.М.", – говорится в обращении Мирноградського горсовета.

Коммерческий импорт электроэнергии из России начат с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сут. Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Напомним, ранее к президенту Украины обращались руководители энергокомпаний с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отмечая, что импорт дешевого тока из РФ и Беларуси уничтожает украинские энергетическую и угледобывающую отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.