Президент страны-агрессора Владимир Путин дал понять, что не собирается выводить свои войска с Донбасса

Об этом в своей статье написал журналист Роман Цибмалюк, передает ТСН.

По его словам, Владимир Путин на пресс-конференции четко обозначил свои планы на будущее и намекнул, что не будет выводить войска с Донбасса, как и оставлять пост президента в 2024 году.

"Тема Украины действительно не дает покоя Путину. Фактически он прямо говорит, что пока жив, Украине с ним договориться не удастся", – объяснил он свою точку зрения.

Далее Роман Цимбалюк решил процитировать одно из заявлений Владимира Путина, которое он сделал в рамках большой пресс-конференции: "Вот сейчас мы с коллегой с Украины говорили по поводу наших взаимоотношений. Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения, были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношение пролетариата в Украине".

По словам журналиста, Владимир Путин во время своего 4-часового "бенефиса" открыто признал, что положил глаз на южные и восточные регионы нашей страны.

"И де-факто официально признал, что Москва претендует на восточные и южные территории Украины. А еще поставляет тяжелое вооружение оккупационной власти Донбасса и выводить оттуда свои танки не собирается", – добавил Цимбалюк, который работает на территории страны-агрессора.

Подытоживая, журналист заметил, что президент страны-агрессора Владимир Путин на вопрос о том, хочет ли он сохранить власть после 20204 года, так и не смог дать внятного ответа.

"Вместо ответа размышления о одном народе – русские, белорусы и... украинцы. Вот и есть повод задуматься, что Кремлевский хозяин имеет в виду: свою историческую миссию по восстановлению СССР 2.0 или все таки план пожизненного правления", – резюмировал Цимбалюк в своей статье.

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