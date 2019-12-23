Осужденных смогли оправдать и до сих пор те благодарны

Народный депутат Виктор Медведчук смог вытащить из тюрем более десяти невинных людей

Об этом сообщил бывший политзаключенный, правозащитник и диссидент Семен Глузман.

Политик освобождал людей еще в 2000-ых годах, когда президентом был Леонид Кучма, сообщается в программе «Народ против» на телеканале ZIK.

В указанное время главой администрации гаранта был именно Медведчук. По словам бывшего политзаключенного, как председатель администрации, тот не должен был заниматься вопросами спасения людей. Однако Виктор Медведчук сделал это - он помог более десяти людям из тюрьми. Освобожденные до сих пор благодарны нардепу.

Напомним, члены фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) сообщили, что Виктор Медведчук освободил сотни военнопленных без содействия предыдущей и нынешней украинской власти.