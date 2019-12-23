Народный депутат Виктор Медведчук смог вытащить из тюрем более десяти невинных людей
Об этом сообщил бывший политзаключенный, правозащитник и диссидент Семен Глузман.
Политик освобождал людей еще в 2000-ых годах, когда президентом был Леонид Кучма,
В указанное время главой администрации гаранта был именно Медведчук. По словам бывшего политзаключенного, как председатель администрации, тот не должен был заниматься вопросами спасения людей. Однако Виктор Медведчук сделал это - он помог более десяти людям из тюрьми. Освобожденные до сих пор благодарны нардепу.
Напомним, члены фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) сообщили, что Виктор Медведчук освободил сотни военнопленных без содействия предыдущей и нынешней украинской власти.