Міністра освіти і науки Анни Новосад можуть звільнити через негативну реакцію громадськості
Про це пише Lenta.
Як зазначається в матеріалі Lenta.UA, Новосад – єдиний член уряду, звільнити якого просять відразу в чотирьох петицій до президента Володимира Зеленського.
«Показовою стала історія з міністром освіти Ганною Новосад. Не встигла вона сісти в міністерське крісло, як втрапила в «профільний» скандал - екс-нардеп Ірина Фаріон у невеликому пості міністра освіти в Facebook знайшла відразу 9 помилок. «Це зе-катастрофа. Іншого, звичайно, я і не очікувала. Однак зробити, щонайменше, дев'ять помилок різного характеру – від синтаксичних, граматичних до стилістичних – Азарову було теж під силу», - зазначила Фаріон.
Каменских сотворила с Потапом невероятное: «просто не узнать», яркие кадры
Королева изуродовала лицо пластикой, на новые фото больно смотреть: "Губы выпирают, как хобот"
Тяжелобольная Волчек прервала молчание и рассказала о тяжелой зависимости: "Пугачева подсадила..."
Жена Луценко после операций поразила внешним видом: теперь узнать можно только по паспорту
Подальші події продемонстрували, що проблеми з правописом – квіточки порівняно з іншими процесами, які були запущені міністром в системі освіти і науки. «Реформування» системи вищої освіти, бездумна «оптимізація» шкіл – все це отримало вкрай негативні відгуки», - наголошується в матеріалі.
Автори однієї з петицій до глави держави з проханням звільнити міністра критикують наступні ініціативи Новосад:
- скасування існуючих надбавок вчителям і збільшення тривалості їх робочого тижня;
- закриття шкіл в сільській місцевості;
- суттєве скорочення мережі закладів вищої освіти;
- ускладнення процедур відновлення та переведення студентів до інших вищих навчальних закладів і на інші спеціальності, зокрема, українських студентів з-за кордону;
- скорочення кількості студентів, які отримують стипендії;
- ліквідація наукових і галузевих установ, а також Національної академій наук тощо.
«Підтримка таких «псевдореформ» свідчить або про непрофесіоналізм нових керівників Міністерства освіти і науки, або про їх свідоме бажання провести якийсь «соціальний експеримент» з незрозумілими для звичайних громадян цілями і наслідками. Зазначені вище «реформи», що стосуються долі мільйонів вчителів, викладачів, учнів і студентів в Україні, дестабілізують роботу вітчизняних освітніх і наукових установ», - зазначають автори петиції.
«Чи буде Зеленський ініціювати відставку Новосад? Це стане зрозуміло вже після нового року. При цьому, не виключено, що міністр освіти буде не єдина, хто піде на вихід в команді Гончарука», - йдеться в матеріалі.