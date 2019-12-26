Міністра освіти і науки Анни Новосад можуть звільнити через негативну реакцію громадськості

Про це пише Lenta.

Як зазначається в матеріалі Lenta.UA, Новосад – єдиний член уряду, звільнити якого просять відразу в чотирьох петицій до президента Володимира Зеленського.

«Показовою стала історія з міністром освіти Ганною Новосад. Не встигла вона сісти в міністерське крісло, як втрапила в «профільний» скандал - екс-нардеп Ірина Фаріон у невеликому пості міністра освіти в Facebook знайшла відразу 9 помилок. «Це зе-катастрофа. Іншого, звичайно, я і не очікувала. Однак зробити, щонайменше, дев'ять помилок різного характеру – від синтаксичних, граматичних до стилістичних – Азарову було теж під силу», - зазначила Фаріон.

Подальші події продемонстрували, що проблеми з правописом – квіточки порівняно з іншими процесами, які були запущені міністром в системі освіти і науки. «Реформування» системи вищої освіти, бездумна «оптимізація» шкіл – все це отримало вкрай негативні відгуки», - наголошується в матеріалі.

Автори однієї з петицій до глави держави з проханням звільнити міністра критикують наступні ініціативи Новосад: