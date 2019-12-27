Контроль над границей между Россией и ОРДЛО могут взять вооруженные миссии ОБСЕ или ООН

Об этом информирует Telegram-канал Легитимный, цитируя временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора.

По его словам, Россия может передать контроль над границей, но не украинскому правительству.

"Возможен какой-то компромиссный вариант. Россия может передать границу не украинскому правительству, а неким международным силам. Это могла бы быть расширена миссия ОБСЕ, или ООН, которые бы взяли контроль над границей и обеспечили безопасность на территории «непризнанных республик», чтобы прошли выборы. Выборы не могут пройти, пока россияне находятся там, и пока граница под контролем", - заявил высокопоставленный дипломат США.

По информации источника в Офисе президента, Уильям Тейлор публично озвучил условия, на которые готов официальный Вашингтон в вопросе компромисса по контролю над границей.

Не исключено, что именно подобный вариант передачи контроля над границей будут обсуждать помощники лидеров стран Нормандской четверки перед следующим саммитом.

"Кстати эту раскладку по переговорам наш источник сообщал 29 ноября и 6 октября, ещё перед встречей в Париже. Тогда мы указывали, что обговаривался вариант разведения вооружения по всей линии соприкосновения, но наша украинская сторона была согласна на этот шаг при условии, что туда зайдут миротворцы, а также и границу "Л/ДНР" с Россией они возьмут под контроль. Это на тот момент не устроило "Л/ДНР" и Россию, решили двигаться малыми шагами", - добавили авторы публикации в канале Легитимный.

Как известно, в Минских соглашениях прописано, что Украина получает контроль над границей между Россией и ОРДЛО в день проведения выборов на Донбассе при условии, если ОБСЕ признает их "честными". Но официальный Киев не готов идти на подобные условия до тех пор, пока на границе с неподконтрольными территориями стоят российские войска.

Также мы сообщали о большом обмене пленными между Украиной и "Л/ДНР". Процесс запланирован на 29 декабря и обе стороны передадут друг другу более 200 человек.

Известно, что в рамках подготовки к обмену суд выпустил из-под стражи фермера Николая Бутрименко, который сдал украинских спецназовцев российским оккупантам. Тогда в результате засады погибли 10 бойцов.

Более того, из-под стражи суд освободил Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова, которые участвовали в захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года. Тогда в результате боестолкновения погибли шесть человек.

Также есть вероятность, что Украина передаст России трех обвиняемых в организации теракта в Харькове в 2015 году. Речь идет о Сергее Башлыкове, Владимире Дворникове и Викторе Тетюцком, из-за которых погибли четыре человека.

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

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Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.