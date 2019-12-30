Нардеп Нестор Шуфрич не стеснялся позировать рядом с убитыми редкими животными

Скандальные кадры были опубликованы в Twitter-аккаунте Tigrenlion, который выступает за запрет спортивной охоты, передают Буквы.

Стоит отметить, что сам народный депутат Нестор Шуфрич эти фотографии никогдла не публиковал.

Их можно было увидеть на портале компании Thormählen & Cochran Safaris, клиентом которой был Нестор Шуфрич ориентировочно в 2015 году.

На одном из снимков нардеп позирует рядом с убитой редкой антилопой орикс. В подписи сказано, что животное убили во время охоты в пустыне Калахари.

На других фотографиях можно увидеть другие "трофеи" Нестора Шуфрича во время охоты в Африке: редкий черный носорог, бурая гиена, антилопа гну и леопард.

Подобная выходка взбесила украинцев в соцсетях, которые оставили десятки гневных комментариев.

"Кто бы с Шуфричем так сфотографировался?", "Только г*ндоны могут убивать забавы ради", "Урод!", "Откуда у простого депутата около тысяч 100$ на лицензию на носорога? И на остальных животинок?", "О, так он у нас снайпер! Отправьте его на линию соприкосновения - пусть отдаст долг родине!", "П**дец, просто п**дец. Бедные животные, их убила двуногая особь из Украины", "Забавы ради - убивают только выродки!", - пишут они в комментариях под публикацией.

Сам народный депутат Нестор Шуфрич пока не никак не отреагировал на громкий скандал.

Ранее мы рассказывали о том, что Нестор Шуфрич сцепился с Петром Порошенко в Раде. Перепалка произошла в конце августа, а поводом стало высказывание нардепа Максима Бужанского.

Бужанский спросил Рябошапку, готов ли он давать ход делам, в которых фигурирует фамилия экс-президента Петра Порошенко. В свою очередь Петр Порошенко, заявил, что виновных в Украине определяет суд, а не прокуратура, и уж тем более не народные депутаты в Раде.

Шуфрич же после этого пообещал, каждое выступление в парламенте заканчивать словами «А Петр Алексеевич среди нас».

У Порошенко после этих слов практически началась истерика. Он очень эмоционально ответил, ярко жестикулируя, но все-таки приструнил Шуфрича.

Напомним, Шуфрич отгреб по полной в первый день работы Рады: «Живого места нет на нем».

Как сообщала Politeka, судьба Зеленского зависит от Порошенко, всплыли неожиданные детали: «Обреченный на …».

Также Politeka писала, что Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы свирепствуют, «как на базаре».