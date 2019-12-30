Нардеп Нестор Шуфрич не стеснялся позировать рядом с убитыми редкими животными

Скандальные кадры были опубликованы в Twitter-аккаунте Tigrenlion, который выступает за запрет спортивной охоты, передают Буквы.

Стоит отметить, что сам народный депутат Нестор Шуфрич эти фотографии никогдла не публиковал.

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Их можно было увидеть на портале компании Thormählen & Cochran Safaris, клиентом которой был Нестор Шуфрич ориентировочно в 2015 году.

На одном из снимков нардеп позирует рядом с убитой редкой антилопой орикс. В подписи сказано, что животное убили во время охоты в пустыне Калахари.

На других фотографиях можно увидеть другие "трофеи" Нестора Шуфрича во время охоты в Африке: редкий черный носорог, бурая гиена, антилопа гну и леопард.

Подобная выходка взбесила украинцев в соцсетях, которые оставили десятки гневных комментариев.

"Кто бы с Шуфричем так сфотографировался?", "Только г*ндоны могут убивать забавы ради", "Урод!", "Откуда у простого депутата около тысяч 100$ на лицензию на носорога? И на остальных животинок?", "О, так он у нас снайпер! Отправьте его на линию соприкосновения - пусть отдаст долг родине!", "П**дец, просто п**дец. Бедные животные, их убила двуногая особь из Украины", "Забавы ради - убивают только выродки!", - пишут они в комментариях под публикацией.

Сам народный депутат Нестор Шуфрич пока не никак не отреагировал на громкий скандал.

Ранее мы рассказывали о том, что Нестор Шуфрич сцепился с Петром Порошенко в Раде. Перепалка произошла в конце августа, а поводом стало высказывание нардепа Максима Бужанского.

Бужанский спросил Рябошапку, готов ли он давать ход делам, в которых фигурирует фамилия экс-президента Петра Порошенко. В свою очередь Петр Порошенко, заявил, что виновных в Украине определяет суд, а не прокуратура, и уж тем более не народные депутаты в Раде.

Шуфрич же после этого пообещал, каждое выступление в парламенте заканчивать словами «А Петр Алексеевич среди нас».

У Порошенко после этих слов практически началась истерика. Он очень эмоционально ответил, ярко жестикулируя, но все-таки приструнил Шуфрича.

Напомним, Шуфрич отгреб по полной в первый день работы Рады: «Живого места нет на нем».

Как сообщала Politeka, судьба Зеленского зависит от Порошенко, всплыли неожиданные детали: «Обреченный на …».

Также Politeka писала, что Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы свирепствуют, «как на базаре».