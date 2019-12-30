Нардеп Нестор Шуфрич не стеснялся позировать рядом с убитыми редкими животными
Скандальные кадры были опубликованы в Twitter-аккаунте Tigrenlion, который выступает за запрет спортивной охоты, передают Буквы.
Стоит отметить, что сам народный депутат Нестор Шуфрич эти фотографии никогдла не публиковал.
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Их можно было увидеть на портале компании Thormählen & Cochran Safaris, клиентом которой был Нестор Шуфрич ориентировочно в 2015 году.
На одном из снимков нардеп позирует рядом с убитой редкой антилопой орикс. В подписи сказано, что животное убили во время охоты в пустыне Калахари.
На других фотографиях можно увидеть другие "трофеи" Нестора Шуфрича во время охоты в Африке: редкий черный носорог, бурая гиена, антилопа гну и леопард.
Подобная выходка взбесила украинцев в соцсетях, которые оставили десятки гневных комментариев.
"Кто бы с Шуфричем так сфотографировался?", "Только г*ндоны могут убивать забавы ради", "Урод!", "Откуда у простого депутата около тысяч 100$ на лицензию на носорога? И на остальных животинок?", "О, так он у нас снайпер! Отправьте его на линию соприкосновения - пусть отдаст долг родине!", "П**дец, просто п**дец. Бедные животные, их убила двуногая особь из Украины", "Забавы ради - убивают только выродки!", - пишут они в комментариях под публикацией.
Сам народный депутат Нестор Шуфрич пока не никак не отреагировал на громкий скандал.
Ранее мы рассказывали о том, что Нестор Шуфрич сцепился с Петром Порошенко в Раде. Перепалка произошла в конце августа, а поводом стало высказывание нардепа Максима Бужанского.
Бужанский спросил Рябошапку, готов ли он давать ход делам, в которых фигурирует фамилия экс-президента Петра Порошенко. В свою очередь Петр Порошенко, заявил, что виновных в Украине определяет суд, а не прокуратура, и уж тем более не народные депутаты в Раде.
Шуфрич же после этого пообещал, каждое выступление в парламенте заканчивать словами «А Петр Алексеевич среди нас».
У Порошенко после этих слов практически началась истерика. Он очень эмоционально ответил, ярко жестикулируя, но все-таки приструнил Шуфрича.
Напомним, Шуфрич отгреб по полной в первый день работы Рады: «Живого места нет на нем».
Как сообщала Politeka, судьба Зеленского зависит от Порошенко, всплыли неожиданные детали: «Обреченный на …».
Также Politeka писала, что Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы свирепствуют, «как на базаре».