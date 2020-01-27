"Жертв больше, чем за тот же период прошлого года"

Российские оккупанты пытаются максимально воспользоваться возможностью, чтобы урвать лучшие позиции и незаметно отжать буквально метры территории

Об этом, а также о стратегии нынешней власти "мира любой ценой" высказал свое мнение лидер "Национального корпуса" и основатель "Азова" Андрей Билецкий у себя в Telegram-канале.

Билецкий учел, что президент Владимир Зеленский признал, что конфликт на востоке Украине не только не движется к разрешению, но даже обостряется, но вместе с тем раскритиковал его заявление по поводу гибели двух воинов в зоне ООС 26 января.

"В обращении президента, в котором Владимир Зеленский наконец признал обострение - ни слова о том, кто виноват, кто стреляет, кто нарушает "договоренности". Россияне, несчастный случай, или коронавирус из Китая? Зеленский даже имена погибших назвать не решился. Для него это безымянные "ребята". Его вывод - "война продолжается, и еще большим трудом надо пытаться ее завершить". Он все равно уверен, что просто надо "прекратить постреливать". Еще больше. Чтобы, уже очевидно попав в ловушку, подписать очередной Минск, что окончательно посадит Украину на российскую цепь под активное одобрение Европы и США", - заявил Билецкий.

Также лидер "Нацкорпуса" сообщил, что очевиден провал "полного прекращения огня", о котором договорились главы государств на "нормандской встрече" 9 января.

"Прошло уже достаточно времени, чтобы понять - тактика провалилась. Тактика отступления, замалчивание реальной ситуации на фронте, переговоров с позиции слабого и страха называть вещи своими именами. Результат - 30 погибших от начала разведения и как следствие - ухудшение позиций украинских военных".

Ранее мы сообщали, пресс-служба Зеленского 26 января опубликовала комментарий президента по поводу гибели двух воинов - механика-водителя 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимного похода Евгения Щуренко (которому должно было исполниться 27 января 42 года) и командира одного из отделений 58-й ОМПБр им. гетмана Выговского Антон Хобы.

Напомним, молодой боец отдал жизнь за Украину: трагические подробности

Как сообщала Politeka, оккупанты получили по зубам от ВСУ за минометный ад: «большие потери», детали.

Также Politeka писала, боец из одесской бригады отдал жизнь за Украину