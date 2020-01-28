Украинский политик, глава партии "Рідна країна" Николай Томенко жестко раскритиковал реформу Общественного вещания

Политик раскрыл детали, как в стране за несколько лет уничтожили региональные телерадиокомпании, у себя на странице в соцсети Фейсбук, пишет Znaj.

Приводим текст Томенко в оригинальном виде:

На фоне политики хаоса, которую исповедует нынешняя власть, как-то забылась "выдающаяся реформа" тоже молодых и креативных создателей Общественного вещания.

Итак, коротко подытожим период 2017-2020 годов.

За этот период государство профинансирует более 5 миллиардов гривен под реформу Общественного. Напомню, что только на 2020 год предусмотрено - 2 миллиарда 11 миллионов 516 тысяч гривен.

Руководители Киевского офиса создали 18 должностей руководящего состава, которые еще до борьбы министров Милованова, Новосад... за достойные зарплаты установили себе зарплаты и премии, которые в десятки раз превышали оплату в компании!

Рейтинг реформированного UA:Первый соответствует 25-27 месту среди каналов Украины.

И самое печальное - за период 2017-2020 годов фактически разрушены некогда областные телерадиокомпании, а ныне филиалы Общественного в регионах. Ранее для местного вещания киевские вожди позволили создавать аж 3 часа собственного вещания, а с 2020 года - аж 1 час!

Еще за год от местных вещателей останется корпункт из 2-3 человек!

Это абсолютный рекорд в мировой телеиндустрии:

За 5 миллиардов бюджетных средств (без миллионов грантовых) уничтожить 25 местных телерадиокомпаний с коллективами журналистов.

Интересно сейчас услышать моих оппонентов депутатов, экспертов и журналистов, которые в 2016 году заклеймили позором мою концепцию реформирования:

Общественное телерадиовещание и общественное телерадиовещание с самостоятельным юридическим статусом на базе ОГТРК.

И грустно вспомнить самих журналистов, которые побоялись публично поддержать мой подход и сохранить украинский, а не космополитический смысл редакционной политики и юридическую самостоятельность Национального радио и всех местных вещателей!

П.С. Правда были и такие, как Валентин Щербачев и К., которые протестовали.