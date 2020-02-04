Украинский политик Николай Томенко на странице в Facebook рассказал об инвесторах и президенте Владимире Зеленском

Об этом пишет сайт znaj.ua со ссылкой на слова автора без комментариев.

Тут Зеленский на очередном инвестиционном форуме в очередной раз заманивал инвесторов и предсказывал нам лавину инвестиций. Но беда в том, что время идет, а инвестиции еще не идут.

Поскольку у нас обычно критикуют власть, поэтому я сразу предлагаю как решить вопрос инвестиционного бума для Украины.

Необходимо провести в Киеве в Украинском доме истинный инвестиционный форум исключительно из наших инвесторов.

На форуме нужно, чтобы был продемонстрирован реальный пример участия наших родных патриотов-инвесторов.

Для примера:

– Зеленский объявит о продаже своей семейной недвижимости заграницей, а его бизнес-партнеры по шоу-бизнесу переводят оффшорные фирмы в Украину;

– Порошенко, Кононенко и К. продадут свои испанские виллы и заграничные офшоры и соответственно инвестируют эти средства в национальную экономику;

– Бородянский, Коболев и все другие топ-чиновники и их семьи-владельцы вкладов в швейцарских, американских, немецких… банках переведут свои средства в государственные банки;

– Кличко и другие местные чиновники проинвестируют в инфраструктурные проекты Киева и своих регионов семейными средствами, которые сейчас помогают Германии, США, Кипра и другим братским государствам;

– Ахметов, Пинчук, Коломойский, Левочкин... все другие олигархи и почти олигархи продадут свои зарубежные дворцы и виллы, оффшоры и начнут общенациональную олигархическую акцию с мощной социальной рекламой на своих каналах:

«Верю в Украину – инвестирую в родную страну»…

Только такой простой, но патриотический пример вдохновит американцев, турков, немцев… и простых украинцев реально и быстро инвестировать в Украину.

И тогда сбудется вековая мечта народа о стране мечтаний и накроет лавиной инвестиций нашу неньку-Украину!

П. С. Как известно, программа кандидата в Президенты Зеленского начиналась с описания Украины как страны мечты.