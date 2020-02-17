За год в Украине произошло 4 тысячи 655 ДТП с участием несовершеннолетних детей
Как сообщает Знай.юа, об этом в своем блоге рассказал лидер Общественного Движения "Рідна країна" Николай Томенко. Он напомнил о пугающем количестве ДТП с участием детей, которые произошли в Украине в период с 1 января по 21 декабря 2019 года. Далее приводим текст публикации Томенко.
По данным полиции за период с 1 января по 21 декабря 2019 было совершено 4 тысячи 655 ДТП с участием детей до 18 лет.
В этих авариях погибло – 164 и травмированы – 4 435 детей.
Среди причин и алкоголь,и безответственность водителей и недисциплинированность пешеходов. Но не менее важные причины – это действия, точнее бездействие центральной и местной власти. Для примера, напомню лишь о страшных ДТП в Черкассах, где в последние годы никто не заботится за дорожную разметку, освещение улиц и установки светофоров.
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Подобная ситуация повсюду – от Киева до сельской местности
Наша команда «Рідна країна» в 2018-2019 годах провела социально-просветительский проект “Родная страна – безопасная страна”, во время которой более 6 тысяч школьников 1-4 классов приняли участие в нашей акции и бесплатно получили светоотражающие брелки – флайтери.
Нашу общественную инициативу в конце поддержала и власть. В частности, премьер-министр Гройсман пообещал, что с 1 сентября 2019 года Правительство закупит, а полиция проведет занятия и раздадут светоотражающие жилеты детям 1-4 классов. Однако, про эту правительственную инициативу как-то забыли.
Гройсмана на посту уже нет, но министр внутренних дел Аваков продолжает руководить ведомством.
У меня вопрос к нему и Правительству в целом: ваши обещания об обеспечении детей светоотражающими жилетами – это было о выборах или о безопасности детей?!