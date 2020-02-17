За год в Украине произошло 4 тысячи 655 ДТП с участием несовершеннолетних детей

Как сообщает Знай.юа, об этом в своем блоге рассказал лидер Общественного Движения "Рідна країна" Николай Томенко. Он напомнил о пугающем количестве ДТП с участием детей, которые произошли в Украине в период с 1 января по 21 декабря 2019 года. Далее приводим текст публикации Томенко.

По данным полиции за период с 1 января по 21 декабря 2019 было совершено 4 тысячи 655 ДТП с участием детей до 18 лет.

В этих авариях погибло – 164 и травмированы – 4 435 детей.

Среди причин и алкоголь,и безответственность водителей и недисциплинированность пешеходов. Но не менее важные причины – это действия, точнее бездействие центральной и местной власти. Для примера, напомню лишь о страшных ДТП в Черкассах, где в последние годы никто не заботится за дорожную разметку, освещение улиц и установки светофоров.

Подобная ситуация повсюду – от Киева до сельской местности

Наша команда «Рідна країна» в 2018-2019 годах провела социально-просветительский проект “Родная страна – безопасная страна”, во время которой более 6 тысяч школьников 1-4 классов приняли участие в нашей акции и бесплатно получили светоотражающие брелки – флайтери.

Нашу общественную инициативу в конце поддержала и власть. В частности, премьер-министр Гройсман пообещал, что с 1 сентября 2019 года Правительство закупит, а полиция проведет занятия и раздадут светоотражающие жилеты детям 1-4 классов. Однако, про эту правительственную инициативу как-то забыли.

Гройсмана на посту уже нет, но министр внутренних дел Аваков продолжает руководить ведомством.

У меня вопрос к нему и Правительству в целом: ваши обещания об обеспечении детей светоотражающими жилетами – это было о выборах или о безопасности детей?!