"Беда, когда в правительстве невежды, но еще хуже, когда там лжецы"

Николай Томенко четко объяснил, как украинское правительство манипулирует фактами, что показать себя в лучшем свете

Как сообщает Знай.юа, об этом украинский политик, лидер Громадського Руху "Рідна країна" Николай Томенко написал в своем блог.

«Вся нынешняя риторика и очередные обещания Правительства в контексте Отчета-2019 или манипуляция цифрами или откровенная ложь. Самое печальное, что по многим позициям подаются цифры Правительства, которые не соответствуют цифрам Государственного агентства статистики. Или же чиновники избирательно подают более выигрышные показатели в выгодном сравнительном контексте», - отметил Томенко.

Анализ он начал с показателей рождаемости и смертности как одного из определяющих критериев индекса человеческого развития.

Январь-февраль 2019:

Рождаемость 286.777:

Смертность 533 764;

Сокращение естественного прироста - 246 987!

Томенко подчеркнул, что это худший и самый печальный показатель за последние годы.

Так, в 2018 году - сокращение прородного прироста населения составило - 222. 501;

В 2017 - 189.404;

В 2016 - 164.280;

В 2015 - 165.789...

Показатели в агросекторе:

Уменьшение поголовья - 7 процентов;

Уменьшение производства молока - 3.7 процентов.

При этом Томенко добавил, что продолжается сокращение школ, больниц и библиотек, особенно в сельской местности, начатое предыдущими правительствами.

«Фантастические обещания Правительства возмущают еще больше», - отметил политик.

1 000 000 рабочих мест - смотри программу Ющенко;

4 000 км дорог - смотри обещание Гройсмана;

100 стадионов новой формации - в бюджете средства не предусмотрены.

«Напомню,что при желании Вы можете прочитать мои критические статьи по "144 реформ Порошенко", Бюджетов и Программ деятельности и отчетов Правительств Яценюка и Гройсмана», - подытожил Томенко.