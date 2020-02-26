Конституционный суд Украины принял судьбоносное решение для Украины, признав незаконным ликвидацию Верховного Суда

Об этом заявил Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, передает пресс-служба партии.

«Хочу выразить глубочайшее уважение судьям Конституционного Суда Украины, которые встали на защиту независимой судебной системы. У них хватило объективности и мужества, чтобы, действуя в соответствии с Основным Законом Украины, не поддавшись давлению со стороны власти, принять обоснованное решение и остановить правовой беспредел ‒ не позволить превратить высшую судебную инстанцию в карманный суд властей предержащих, в инструмент по обслуживанию политических интересов», - отметил он.

Нардеп утверждает, что главным препятствием для преступного беспредела власти является именно независимая судебная система. Именно поэтому власть так отчаянно пытается недопустить этого.

Как известно, реформа Порошенко в 2016 году, а также изменения законодательства Зеленского на самом деле направлены на сокращение количества судей Верховного Суда. Это вызвало возмущение даже экспертов Венецианской комиссии.

Парламентарий также заявил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» поддержит изменения в законодательство, нацеленные на то, чтобы Верховный Суд был независимой наивысшей судебной инстанцией Украины.