В госдуме РФ прониклись материальным состоянием украинцев, которые ездят в Россию на заработки
Решение властей Украины об усилении для граждан страны правил выезда в Россию осложняет жизнь украинских заробитчан. Решение госдумы прокомментировал член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов.
Он отметил, что такое решение ослабит доходы украинцев.
«Мы знаем, что многие украинцы ездят в Россию на заработки и для посещения своих родственников или друзей. И дополнительные запреты и ограничения только ослабляют и так слабые доходы украинцев», - объяснил он.
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По словам депутата, в Москве придерживаются мнения о том, что люди не должны страдать из-за политических разногласий, существующих между Россией и Украиной, и должны иметь «возможность свободно передвигаться по территориям наших государств».
Напомним, что с 1 марта украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам, а также начнут получать увеличенное пособие по безработице. Первый месяц весны принесет для украинцев сразу несколько важных изменений.
В частности, с 1 марта для пересечения границы с Россией гражданам Украины понадобится загранпаспорт. При этом те, кто уже находится в соседней стране, но выезжал по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении, смогут вернуться на родину по этим документам.
Кроме того, со следующего месяца в Украине вырастет пособие по безработице. Теперь его минимальный размер с учетом страхового стажа будет составлять не 1630 грн, а 1800 грн. Для тех, кто получает выплаты без страхового стажа, минимальный размер пособия увеличится с 610 до 650 грн.
Также мы писали, что украинские заробитчане спровоцировали рост реальной зарплаты для простых граждан, о чем говорят данные анализов.
Уточняется, что в пошлом году реальная зарплата украинцев выросла на 9,8%. Среди прочих показателей, одной из причин этого называют заробитчан. Как известно, особо острую нехватку кадров испытывают в строительстве и перерабатывающей промышленности.
Как писала Politeka, количество украинских заробитчан в Польше сокращается.
Politeka ранее сообщала, работа в Польше обернулась настоящим адом для украинцев: начали отбирать паспорта.
Напомним, безработица в Украине бьет рекорды: кому тяжелее всего найти работу.