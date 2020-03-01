В РФ не хотят усложнять жизнь украинцам

В госдуме РФ прониклись материальным состоянием украинцев, которые ездят в Россию на заработки

Решение властей Украины об усилении для граждан страны правил выезда в Россию осложняет жизнь украинских заробитчан. Решение госдумы прокомментировал член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов.

Он отметил, что такое решение ослабит доходы украинцев.

«Мы знаем, что многие украинцы ездят в Россию на заработки и для посещения своих родственников или друзей. И дополнительные запреты и ограничения только ослабляют и так слабые доходы украинцев», - объяснил он.

По словам депутата, в Москве придерживаются мнения о том, что люди не должны страдать из-за политических разногласий, существующих между Россией и Украиной, и должны иметь «возможность свободно передвигаться по территориям наших государств».

Напомним, что с 1 марта украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам, а также начнут получать увеличенное пособие по безработице. Первый месяц весны принесет для украинцев сразу несколько важных изменений.

В частности, с 1 марта для пересечения границы с Россией гражданам Украины понадобится загранпаспорт. При этом те, кто уже находится в соседней стране, но выезжал по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении, смогут вернуться на родину по этим документам.

Кроме того, со следующего месяца в Украине вырастет пособие по безработице. Теперь его минимальный размер с учетом страхового стажа будет составлять не 1630 грн, а 1800 грн. Для тех, кто получает выплаты без страхового стажа, минимальный размер пособия увеличится с 610 до 650 грн.

Также мы писали, что украинские заробитчане спровоцировали рост реальной зарплаты для простых граждан, о чем говорят данные анализов.

Уточняется, что в пошлом году реальная зарплата украинцев выросла на 9,8%. Среди прочих показателей, одной из причин этого называют заробитчан. Как известно, особо острую нехватку кадров испытывают в строительстве и перерабатывающей промышленности.

Как писала Politeka, количество украинских заробитчан в Польше сокращается.

Politeka ранее сообщала, работа в Польше обернулась настоящим адом для украинцев: начали отбирать паспорта.

Напомним, безработица в Украине бьет рекорды: кому тяжелее всего найти работу.