В госдуме РФ прониклись материальным состоянием украинцев, которые ездят в Россию на заработки

Решение властей Украины об усилении для граждан страны правил выезда в Россию осложняет жизнь украинских заробитчан. Решение госдумы прокомментировал член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов.

Он отметил, что такое решение ослабит доходы украинцев.

заробитчане

«Мы знаем, что многие украинцы ездят в Россию на заработки и для посещения своих родственников или друзей. И дополнительные запреты и ограничения только ослабляют и так слабые доходы украинцев», - объяснил он.

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По словам депутата, в Москве придерживаются мнения о том, что люди не должны страдать из-за политических разногласий, существующих между Россией и Украиной, и должны иметь «возможность свободно передвигаться по территориям наших государств».

Напомним, что с 1 марта украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам, а также начнут получать увеличенное пособие по безработице. Первый месяц весны принесет для украинцев сразу несколько важных изменений.

В частности, с 1 марта для пересечения границы с Россией гражданам Украины понадобится загранпаспорт. При этом те, кто уже находится в соседней стране, но выезжал по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении, смогут вернуться на родину по этим документам.

Кроме того, со следующего месяца в Украине вырастет пособие по безработице. Теперь его минимальный размер с учетом страхового стажа будет составлять не 1630 грн, а 1800 грн. Для тех, кто получает выплаты без страхового стажа, минимальный размер пособия увеличится с 610 до 650 грн.

Также мы писали, что украинские заробитчане спровоцировали рост реальной зарплаты для простых граждан, о чем говорят данные анализов.

Уточняется, что в пошлом году реальная зарплата украинцев выросла на 9,8%. Среди прочих показателей, одной из причин этого называют заробитчан. Как известно, особо острую нехватку кадров испытывают в строительстве и перерабатывающей промышленности.

Как писала Politeka, количество украинских заробитчан в Польше сокращается.

Politeka ранее сообщала, работа в Польше обернулась настоящим адом для украинцев: начали отбирать паспорта.

Напомним, безработица в Украине бьет рекорды: кому тяжелее всего найти работу.