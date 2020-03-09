Как известно команда Рідна країна имеет ряд проектов "Твой Шевченко", об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает Znaj.ua

Далее приводим слова автора без комментариев.

Вот и сегодня мы провели субботник на территории Дома Шевченко на Приорке, где уже восстановили колодец, высадили фруктовый сад, благоустроили территорию, а на днях передали в Музей "Кобзаря" в Черкассах наши "Шевченковские и Украинские ежегодники" для просветительской деятельности.

Но сегодня о другом - о малоросійке чиновничество и власть, которые и при жизни Шевченко и сейчас, ненавидели и боялись его.

Я условно называю их всех - "Табачниковы!"

Дело в том, что был реальный Черкасский исправник Табачников, который сорвал приобретение Шевченко земли для бідівництва вожделенного дома на родной, любимой Украине»и вызвал его арест. Тарас должен был сидеть в сыром подвале полицейской управы Черкасс и местные купцы братья Цибульские дали взятку Табачникову - 500 рублей и золотые часы чтобы разрешили Шевченко сидеть не в погребе, а квартировать в их доме (об этом рассказывает родственница поэта, директор Музея "Кобзаря", который размещен в том самом доме Цибульских, Ольга Михайловна Шарапа).

Поэтому, находясь в Черкассах Тарас Григорьевич должен был ежедневно ходить в полицейскую управу - чтобы "отмечаться"! Впоследствии Шевченко вспомнит незлым тихим словом Табачникова в своих письмах: «...как увидишь собачьего сына черкасского исправника Табачникова, то заплюй его собачью морду, как такую гнустварь земля носит!» или «вспоминаю собачьего сына черкасского исправника Табачникова..."



Но о предшественниках достаточно. Скажу о современное чиновничество и власть имущих.

За 5 лет пребывания у власти Яценюк, Гройсман и Порошенко ни разу не побывали в Моринцах, Кереловке ли Каневе. Лишь за несколько дней до выборов Порошенко выступил на митинге в Каневе и дальше полетел на вертолете над разбитыми дорогами до Черкасс. За 5 лет власть не профинансировала ни Шевченковского проекта, а печально знаменитая история "как Марина Порошенко завет читала упоминается канівчанами до сих пор"!



Что же нынешняя власть:

- о недостроенный Международный Шевченковский центр в Каневе - ни слова,

- о неотреставрированныйТеатр Шевченко в Черкассах - ни гривны,

- отсутствие нормальных дорог в Моринцы, Кереливка и Канев - тишина...

трудно Представить, как властные малороссы цитировать Кобзаря и держаться его мировоззренческих установок?!

Так и складывается, что прошлые и нынешние Табачникови вряд ли достойно чтить нашего Шевченко.



Поэтому мы сами должны не забывать, чтить и пропагандировать нашего Духовного отца и только тогда:

Як «ТАБАЧНИКОВИ» бояться і ненавидять нашого ШЕВЧЕНКА.

Як відомо наша команда РІДНОЇ КРАЇНА має низку проектів «ТВІЙ ШЕВЧЕНКО».

От і нині ми провели толоку на території Будинку Шевченка на Пріорці, де вже відновили криницю, висадили фруктовий сад, упорядкували територію, а днями передали Музею «Кобзаря» в Черкасах наші «Шевченківські та Українські щорічники» для просвітницької діяльності.

Але сьогодні про інше - про малоросійке чиновництво та владу, які й за життя Шевченка і нині, ненавиділи і боялася його.

Я умовно, називаю їх всіх - «ТАБАЧНИКОВИ»!

Справа в тому, що був реальний Черкаський справник ТАБАЧНИКОВ, який зірвав придбання Шевченком землі для бідівництва омріяного будинку на «рідній, любій Україні»та спричинив його арешт. Тарас мав сидіти у вологому підвалі поліцейської управи Черкас та місцеві купці брати Цибульські дали хабар Табачникову - 500 рублів і золотий годинник аби дозволили Шевченку сидіти не в льосі, а квартирувати у їхньому будинку (про це розповідає родичка поета, директор Музею «Кобзаря», який розміщено у тому самому будинку Цибульських, Ольга Михайлівна Шарапа).

Отож, перебуваючи в Черкасах Тарас Григорович мав щодня ходити в поліцейську управу - щоб «відмічатися»! Згодом Шевченко згадає незлим тихим словом Табачникова у своїх листах: «...як побачиш собачого сина черкаського справника Табачникова, то заплюй його собачу морду, як таку гнустварь земля носить!» чи «згадую собачого сина черкаського ісправника Табачникова...»

Але про попередників доволі. Скажу про сучасне чиновництво і можновладців.

За 5 років перебування при владі Яценюк, Гройсман і Порошенко жодного разу не побували в Моринцях, Керелівці чи Каневі. Лише за кілька днів до виборів Порошенко виступив на мітингу в Каневі і далі полетів гелікоптером над розбитими дорогами до Черкас. За 5 років влада не профінансувала ЖОДНОГО Шевченківського проекту, а сумновідома історія «як Марина Порошенко ЗАПОВІТ читала згадується канівчанами досі»!

Що ж влада нинішня:

- про недобудований Міжнародний Шевченківський центр в Каневі - ні слова,

- про невідреставрований Театр Шевченка в Черкасах - ні гривні,

- про відсутність нормальних доріг в Моринці, Керелівку та Канів - тиша...

Уявити важко, як владні МАЛОРОСИ цитуватимуть КОБЗАРЯ і триматимуться його світоглядних настанов?!

Так і складається, що минулі та нинішні ТАБАЧНИКОВИ навряд чи гідно шануватимуть нашого ШЕВЧЕНКА.

Тож ми САМІ мусимо не забувати, шанувати і пропагувати нашого Духовного БАТЬКА і лише тоді:

«Забудеться срамотня,

Давняя година.

І оживе добра слава,

Слава України!»