Николай Томенко поднял вопрос о незаконном финансировании партии и каналов в Украине страной-агрессором

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает "Знай". Далее приводим слова автора без комментариев.

Признаю, что когда 31 августа 2019 года в интервью каналу 1+1 Зеленский сделал заявление о незаконном финансировании партии Медведчука, я был убежден в результативном завершении дела.

Но, вот проходит уже больше полугода:

- Медведчук с Рабиновичем и Казаком как на работу летают в Москву к Путину;

- Медведчук через Казака скупает телеканалы Украины...

И полное молчание СБУ, МВД, ГП, Нацсовета по телевидению и радиовещанию, Антимонопольного комитета...

Напомню, что сказал тогда Зеленский:

"Партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, это его партия, или там временное объединение, и кто они такие.

Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится".

У меня вопрос к Зеленскому:

Сколько еще нам ждать совместного брифинга Президента, Министра внутренних дел, председателя СБУ...об открытии уголовного дела относительно незаконного финансирования партии и каналов Медведчука и К., страной-агрессором?

Или договорились так, как и предшественники?!