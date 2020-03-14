Украинский политолог Дмитрий Джангиров сообщил о последних важных событиях в плане урегулирования ситуации на Донбассе

Эксперт рассказал о том, что МИД Франции выразило поддержку главе политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку с его инициативой - "Межпарламентским диалогом во имя мира: Украина-Россия-Германия-Франция", созданным в ноябре прошлого года. Об этом Джангиров пишет на своей страничке в соцсети Фейсбук.

Джангиров ссылается на заявление представителя французского МИД 11 марта на пресс-конференции. Тогда прозвучала информация, что Франция официально признает инициативу Виктора Медведчука о "переговорной площадке".

"Нам представляется, что такого рода инициатива должна быть направлена на поддержку усилий, предпринимаемых трёхсторонней контактной группой и главами государств и правительств в нормандском формате", - Джангиров процитировал французского дипломата.

Эксперт напомнил, что ранее "состоялась встреча украинских парламентариев с европейскими коллегами – 23 января в Сенате Франции, 28 января в Бундестаге. И в Париже, и в Берлине идея создания парламентского измерения Нормандского формата была поддержана французскими и немецкими законодателями. А на днях, 10 марта, украинский политик провел встречу с Путиным и руководством Госдумы".

Аналитик делает вывод, что МИД Франции de facto признал "межпарламентский диалог во имя мира", созданный Виктором Медведчуком.

"Необходимо отметить, что изначальная миссия «Межпарламентского диалога» – поддержка и стимулирование усилий исполнительной власти стран Нормандской Четверки к продвижению Минских Соглашений полностью солидаризуется с видением парламентского измерения со стороны французского МИДа ("поддержка усилий, предпринимаемых трёхсторонней контактной группой и главами государств и правительств в нормандском формате"), - отметил он.

Джангиров прогнозирует, что на встрече всех стран-участниц в Страсбурге будет создан формат взаимодействия "межпарламентского диалога" Медведчука с МИД Украины, России, Франции и Германии.

"Так что следующая встреча парламентских делегаций всех четырех стран-участниц Нормандского Формата в Страсбурге позволит создать рабочий формат взаимодействия "Межпарламентского диалога" с исполнительной властью и, в частности, – с МИДами Франции, Германии, Украины и РФ", - прогнозирует Джангиров.