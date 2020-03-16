Противоречивые законопроекты, которые вызывают у властей желание рассмотреть их "под шумок" эпидемии, должны быть отложены до конца карантина

Украинская власть обязана вместе с карантином из-за коронавируса также объявить и политический карантин.

Как сообщает Знай.юа, об этом заявил украинский политик, лидер Общественного движения "Рідна країна" Николай Томенко.

Николай Томекнко пояснил, что имеет в виду под политическим карантином. Политик считает, что на период коронавирусного карантина собрания в органах власти (президент, РП, Кабмин и ВР) могут происходить исключительно для обеспечения безопасности и здоровья’я украинских граждан и борьбы с COVID – 19.

"В случае проведения международных встреч или переговоров, в частности в рамках Трехсторонней контактной группы могут обсуждаться исключительно гуманитарные вопросы. Так же это означает, что Верховная Рада может собираться исключительно на внеочередные заседания по необходимости введения дополнительных мер безопасности, связанных с эпидемией", - отметил Томенко.

Политик убежден, что все те противоречивые законопроекты, которые вызывают у властей желание их рассмотреть "под шумок" эпидемии, должны быть отложены до момента, когда в Украину вернется полноценное общественно-политическую жизнь.

То же самое касается и органов местной власти.

"Такие сессии, как последняя "земельная" сессия в Киевсовете, недопустимы. Собрание органов местного самоуправления могут созываться только по крайней необходимости и касаться предупреждения эпидемии. Власть в Украине обязана с карантином из-за вируса также объявить и политический карантин", - настаивает политик.

Кроме того, Николай Томенко подчеркнул, что вслед за вирусным и политическим карантинами, в Украине власть должна принять решение и о ценовой карантин, поскольку имеет место позорный факт зарабатывания на этой беде - многие бизнес-структур во время критической ситуации начали радикально повышать цены.

В такой ситуации власть и Антимонопольный комитет должны соответственно действовать и наказывать тех, кто пытается воспользоваться сложной ситуацией в пользу собственных интересов, отметил Томенко.