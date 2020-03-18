Лидер Общественного Движения "Рідна країна" Николай Томенко рассказал, почему Верховная Рада стала собираться на внеочередные заседания

Нынешняя власть турбулентности и хаоса нашла себе игрушку за наши, бюджетные средства - проводить внеочередное заседание ВР.

Вот и сейчас руководители фракции "Слуги народа" поминутно кормят нас очередной сверхновой и супероригинальной новостью: а не провести ли нам еще одно внеочередное заседание ВР в условиях карантина, задается вопросом Томенко.

Среди задач очередного внеочередного заседания называют крайне важные кадровые назначения членов Правительства. Действительно, если напомнить обещания Зеленского и К., то Кабинета Министров для эффективной работы не хватает: вице-премьер-министра по вопросам промышленности, министров энергетики, экологии, культуры, образования и науки и АПК. Правда, возникает простой вопрос - а что мешало ЗЕ-коалиции и Правительство подать соответствующие кандидатуры на последнем внеочередном заседании ( как известно, Президент не имеет полномочий предлагать кандидатов на вышеуказанные должности)?!

Тем не менее, складывается впечатление, что парад внеочередных заседаний с одним или двумя кадровыми вопросами будет продолжаться и дальше. Ибо надо же как-то отвлечь народ от провала с выполнением бюджета и общим провалом в деле государственной политики, которой нет ни в одной отрасли.

Исходя из этого, как гражданин и налогоплательщик требую от инициаторов очередных внеочередных заседаний ВР оплачивать их организацию за собственные или партийные средства. (Организация одного внеочередного заседания в течение дня,по оценкам специалистов, стоит для бюджета более десятки миллионов гривен).

Есть еще, правда, вариант оплаты заседания тем олигархом, который делегирует своего представителя на должность Министра. Для примера, Бахматюк делегировал Министра экономики - он и оплачивает проведение внеочередного заседания.

Но, серьезно и ответственно говоря, внеочередное кадровое заседание ВР нужно лишь при условии, когда ЗЕ-коалиция и Правительство предложат всех кандидатов на все вакантные должности в Правительстве.