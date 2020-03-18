17 марта - Кабинет Министров по требованию Президента ввел режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях.

18 марта - Киевская ОГА ввела режим чрезвычайного состояния в Киевской области.

18 сентября - Премьер-министр поручил Минюсту подготовить законопроект о праве Президента самостоятельно вводить чрезвычайное положение в Украине.

Все эти действия неконституционные и противозаконные!!!

Такое мнение высказал политик и лидер партии "Родная страна" Николай Томенко, пишет Знай.

В соответствии с п.31 статьи 85 Конституции Украины к полномочиям Верховной Рады Украины принадлежит «утверждение в течение двух дней с момента обращения Президента Украины указов о введении...чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях...»!

В соответствии с действующим Законом «О правовом режиме чрезвычайного положения» и его 5 и 6 статьям четко прописан порядок введения чрезвычайного положения:

1. Предложение СНБО или КМ;

2. Указ Президента обязательно определенными пунктами 5 обоснование и задач;

3. Утверждение ВР.

Теперь относительно неконституционной и противозаконной инициативы Шмыгаля о разработке законопроекта об исключительном праве Президента вводить чрезвычайное положение!

Напомню конституционным неучам и правовым обормотам, что законопроект о внесении изменений к Конституции имеют право подавать только Президент или не менее трети народных депутатов. (Смотри статью 154 Конституции Украины).

Я убежден, что чиновники и все госслужащие должны сдавать тесты на знание конституции Украины!

Иначе беда бедой и хаос с безответственностью!