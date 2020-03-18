17 марта - Кабинет Министров по требованию Президента ввел режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях.
18 марта - Киевская ОГА ввела режим чрезвычайного состояния в Киевской области.
18 сентября - Премьер-министр поручил Минюсту подготовить законопроект о праве Президента самостоятельно вводить чрезвычайное положение в Украине.
Все эти действия неконституционные и противозаконные!!!
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Такое мнение высказал политик и лидер партии "Родная страна" Николай Томенко, пишет Знай.
В соответствии с п.31 статьи 85 Конституции Украины к полномочиям Верховной Рады Украины принадлежит «утверждение в течение двух дней с момента обращения Президента Украины указов о введении...чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях...»!
В соответствии с действующим Законом «О правовом режиме чрезвычайного положения» и его 5 и 6 статьям четко прописан порядок введения чрезвычайного положения:
1. Предложение СНБО или КМ;
2. Указ Президента обязательно определенными пунктами 5 обоснование и задач;
3. Утверждение ВР.
Теперь относительно неконституционной и противозаконной инициативы Шмыгаля о разработке законопроекта об исключительном праве Президента вводить чрезвычайное положение!
Напомню конституционным неучам и правовым обормотам, что законопроект о внесении изменений к Конституции имеют право подавать только Президент или не менее трети народных депутатов. (Смотри статью 154 Конституции Украины).
Я убежден, что чиновники и все госслужащие должны сдавать тесты на знание конституции Украины!
Иначе беда бедой и хаос с безответственностью!