В политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» предложили план по борьбе с коронавирусом Covid-19

Как передает пресс-служба партии, помощь и содействие всех уровней исполнительной власти поможет побороть болезнь.

Так, необходимо взять под контроль все стратегические направления, среди которых больницы, борьба со спекулянтами и контрабандой, а также информирование населения.

«В наших рядах большое количество профессионалов высочайшего уровня, мы не боимся ответственности. Мы готовы сражаться за свою страну, за жизнь и здоровье людей, наше общее будущее», - подчеркивается в тексте обращения.

«В этих условиях народ Украины как никогда должен объединиться. Мы, несмотря на различия во взглядах и местах проживания, вероисповедании и возрасте, должны по-настоящему стать одной семьей – братьями и сестрами, готовыми в любую минуту прийти на помощь друг другу», – убеждены в политсиле.

«Уже сегодня многие члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" обеспечивают опорные больницы по всей стране необходимым медицинским оборудованием, средствами защиты, расходными материалами и многим другим, в чем сегодня так нуждаются медики. Однако нужно сделать намного больше!» – отметили в партии.

«Перед лицом смертельной угрозы всем нам необходимо забыть о партийной принадлежности, рейтингах и политических амбициях. Мы призываем всех объединиться, чтобы справиться с эпидемией, сохранить жизни и максимально смягчить экономические последствия пандемии для нашей страны», – подчеркивается в заявлении «Оппозиционной платформы – За жизнь».