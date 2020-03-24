Николай Томенко, лидер партии "Родная страна", рассказал, что происходит под прикрытием карантину:

Про фейсбук-министров много сказано во времена Яценюка и Гройсмана. Но первым полноценным в истории Украины фейсбук-правительством было Правительство Гончарука. Молодые парни и девушки, которые до того были советниками, помощниками или тренерами, закрыли от народа свои заседания, а в фейсбуке рассказывали о креативных идеях и плакались на ничтожные зарплаты.

Новый премьер-министр пообещал, что Правительство выйдет из фейсбука. Ждем...

А тем временем возникла идея Верховную Раду превратить в скайп-парламент, мол и депутаты не заболеют и лишних дискуссий не будет.

Авторы идеи - братья Стефанчуки.

Тут не подумайте, что это какой-то партийный Зе-кумизм. Нет, просто в Хмельницком сначала "Слуга народа", а впоследствии и жители города решили, что самый умный и самый профессиональный представитель в ВР - это как раз родной брат друга Зеленского по КВН Руслана Стефанчука - Николай.

Архитектор идеи - Арахамия.

Как утверждают депутаты "Слуги народа", гениальный Арахамия"( это тот депутат, который в свое время бежал с родителями из Абхазии и не имел биографии до 2014 года. Тогда стал волонтером и получил Орден "За заслуги" и гражданство Украины по Указам Порошенко) последние дни активно придумывает как технически создать работающий скайп-парламент.



Теперь о правовых основаниях для работы скайп-парламента или дистанционной депутатской деятельности. История вопроса.

Впервые дистанционно, то есть не в сессионном зале ВР, а в помещении "Украинского дома"( бывшем музее Ленина) во времена президента Кучмы, заседание провел Медведчук в 2000 году.

Впоследствии такие инициативы озвучивали руководители партии Януковича, однако никакого другого заседания вне сессионного зала ВР не происходило.

Неконституционности Зе-идеи.

В свое время 50 депутатов обратились в КС относительно толкования ряда вопросов организации работы ВР, в том числе, идеи личного голосования и дистанционного проведения заседания ВР.

Конституционный Суд 17 октября 2002 года принял решение по которым четко определил, что:

"Основной формой деятельности ВР являются пленарные заседания во время сессий, которые являются регулярными собраниями народных депутатов ...в определенное время, в определенном месте и которые проводятся по установленной процедуре".

Также, КС определял, что ВР правомочна, если на пленарном заседании присутствует более 226 депутатов.

Итак, принятие решений ВР внесессионным залом является неконституционным.

Нынешняя власть турбулентности и хаоса, правда, может по привычке пренебречь Конституцией и решениями КС, но даже для превращения нынешней ВР в скайп-парламент необходимое внеочередное заседание ВР, чтобы внести изменения в Регламент.

Поэтому правильно и справедливо депутатам как и медикам, продавцам, водителям, полицейским..надеть маски, перчатки..и провести внеочередное заседание в случае его необходимости, но придумывать хитроумные схемы кухонного парламента!

Про историю с чрезвычайным положением в следующем материале.