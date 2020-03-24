Кроме экс-главы ОП могут быть зараженными еще около ста "випов"

Появилась информация, что экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан, а также его бывшая девушка Анастасия Сличная заразились COVID-19

Отмечается, что оба подхватили вирус на отдыхе на французском горнолыжном курорте Куршевеле, пишут "Вести.ua" со ссылкой на информированного источника.

Богдан пока еще никак не прокомментировал слухи о заболевании.

В то же время, ранее экс-чиновник делился у себя на странице в соцсети Фейсбук тестом на коронавирус - с отрицательным результатом.

"Помните старый анекдот: Мама в детстве одевая колготы говорила Запомни сынок две полоски - жопа ))). (Тест на короновирус - одна полоска негативный результат, две - позитивный). p.s. Раньше этот анекдот был про тесты на беременность)))", - шутил Богдан.

Источник заявляет, что это было сделано специально, дабы скрыть факт заражения.

Примечательно, что не один Богдан закрывал сезон в Куршевеле в середине марта. По традиции, украинские высокопоставленные чиновники, депутаты из разных фракций и прочие "випы" приезжают с семьями на французский курорт отмечать 8 Марта. Об этом писал "Обозреватель" со ссылкой на собственный источник.

"Это давняя традиция. До 10 марта в Куршевеле отдыхают россияне, а ближе к 10 марта закрывать курортный сезон приезжают украинцы", - сообщил источник, добавив, что в Куршевеле в общей сложности отдыхали около 100 украинцев, которые хоть и летели разными рейсами, но все из Женевы, а также общались между собой во время отдыха и посещали одни и те же рестораны.

Отметим, по состоянию на 10 часов 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

Ранее мы сообщали, заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив проинформировала украинцев, когда стоит ожидать снятия всех ограничений, связанных с карантином. По словам чиновницы, произойдет это, скорее всего, не ранее мая.

"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса - это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни", - заявила Ковалив.

Напомним, коронавирус прорвался в «Слугу народа».

Как сообщала Politeka, украинцев массово наказали за нарушение правил карантина.