Министр экономики Тимофей Милованов «пристроил» Ивана Барышева исполняющим обязанности руководителя ПАО «Аграрный фонд», а вслед за ним в АФ пришел еще один одиозный персонаж — Владимир Дрань

Кабмин не обратил внимания на то, что Иван Барышев был управленцем этого предприятия во времена Януковича. В Агрофонде он работал в 2015 году в команде Александра Кирюка и очевидно причастен к выводу из государственного предприятия более 2 миллиардов гривен через «Брокбизнесбанк». Об этом сообщает Политрада.

Кадровое решение по Барышеву «продавил» министр экономики Тимофей Милованов, несмотря на публикации в СМИ и предостережения экспертов аграрного рынка. В частности, аналитик Иван Киричевский говорил, что на Барышеве лежит ответственность за вывод со счетов госкомпании более 900 миллионов гривен под прикрытием заведомо убыточных форвардных контрактов на зерновые.

Американская фундация Jamestown Foundation также предупреждала в своей публикации, что Аграрный фонд стоит перед угрозой возобновления коррупционного менеджмента, что в свою очередь поставит под риск всю земельную реформу в Украине.

Однако министр Милованов в своих сообщениях на «Фейсбук» преподнес освобождения от должности Андрея Радченко и назначения Ивана Барышева как «борьбу с коррупцией» в Аграрном фонде, хотя в реальности все происходит наоборот. Милованов также утверждал, что в Аграрном фонде якобы процветают злоупотребления, а обещанный аудит от Минэкономразвития на предприятие так и не допустили.

Что ж, украинские реалии показывают, что бывших представителей команды Януковича не бывает. Методы управления, стремление к обогащению и способы воздействия укоренились в этих людях на генетическом уровне. Нынешняя ситуация в Аграрном фонде является тому ярким свидетельством.

Иван Барышев не принес новую программу развития предприятия и не представил команду молодых реформаторов. Как рассказал нам работник Аграрного фонда, которого вынудили уволиться, сразу же после Барышева порог АФ переступил другой одиозный представитель команды Кирюка – Владимир Дрань, который был председателем правления Госспециализированного бюджетного учреждения «Аграрный фонд.» Вместе с ними в компании работают «ребята крепкого телосложения», и по доверенности — юрист Мельников Денис Николаевич – бывший начальник юридического департамента ГП «Спецагролизинг», которое до недавнего времени возглавлял сам Барышев.

Свою доверенность Барышев как и.о. председателя ПАО «Аграрный Фонд» подписал 25 ноября, хотя занять новый пост мог только с 27 ноября — согласно приказа о назначении. Примечательно также, что сама доверенность не имеет нотариального удостоверения, поэтому не является законной.

Вместе со старыми руководителями в фонде возродились прежние методы управления и манера общения с сотрудниками компании: давление, запугивание, унижения, оскорбления. По указке «на выход» первыми вынуждены были уйти сотрудники пресс-служба компании и главный бухгалтер Юлия Ткачук. По информации Национальной полиции, 26 ноября Ткачук закрыли в кабинете и заставляли предоставить письменные объяснения действиям при исполнении обязанностей. «Реформаторы» унижали специалиста и требовали писать заявление на увольнение.

При том, что полномочия Барышева начинались с 27 ноября, он 26 числа пытался отдавать приказы главному бухгалтеру госкорпорации, хотя формально не являлся руководителем АФ. Сотрудники фонда считают, что такие действия имеют признаки преступления, и об этом уведомлены правоохранительные органы.

Сейчас в Аграрном фонде продолжаются кадровые чистки, а жители района, в котором расположен офис компании, уже не спрашивают, почему к ним зачастили кареты скорой помощи. Выдержать методы давления по стандартам Януковича рядовым сотрудникам предприятия ой как не просто!

Мы продолжаем держать в фокусе ситуацию в Аграрном фонде. Мы проследим, когда там появится Кирюк, какую должность займет Дрань и когда наконец государственное предприятие станет таким же «эффективным», как во времена Януковича.

Источник: КП в Украине