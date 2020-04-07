Пандемия китайского вируса еще раз показала, что некоторые олигархи вроде Игоря Коломойского ведут себя как мародеры

Об этом написал в Facebook главный редактор Интернет-сайта www.polonews.in.ua Евгений Билоножко.

«У нас на дворе именно такая экстремальная ситуация – война с коронавирусом. На наших глазах знакомые нам люди демонстрируют лучшие качества. Вот читаю, как знакомые работают волонтерами в Киеве – фасуют и развозят пакеты с продуктами для пожилых людей. Вот знакомая девушка-врач предлагает консультировать по скайпу людей, которым нужен профессиональный совет. Конечно, они делают это бесплатно», - подчеркнул журналист.

При этом он отметил, что здесь, как и на каждой войне, помимо волонтеров есть и мародеры, которые только наживаются на горе.

«А как иначе назвать тех, кто набивает себе карманы и крадет чужие средства, когда дом горит?», - задается вопросом журналист.

Билоножко, очень возмутило, что соратники Игоря Коломойского из мэрии Днепра хвалятся, как выкопали 600 могил для жертв вируса.

«Читаю, как мэр Днепра – малой Родины олигарха Игоря Коломойского – хвастается, что местная власть подготовилась к эпидемии и уже выкопала 600 могил. Прочитал этот «отчет о проделанной работе» и захотелось плеваться от омерзения!», - эмоционально отреагировал журналист.

При этом он напомнил еще несколько ситуаций, когда структуры Коломойского наживались на народной беде.

«Сразу же вспомнил, как авиакомпания Коломойского МАУ в один момент «накрутила» цену на билеты в 10 раз. И это в тот момент, когда за границей оказались десятки тысяч украинцев. А еще вспомнил знаменитый случай 2014 года, когда структуры Коломойского продали Минобороны топливо по завышенной цене», - отметил журналист

По словам Билоножко, «борьба против коронавируса объединила украинцев. Большой бизнес покупает партии масок и медикаментов, простые украинцы помогают, кто чем может».

«А у Коломойского все как всегда – ребята решили заработать на народной беде. Обустройство могил – это деньги. То есть, под предлогом борьбы с эпидемией ребята Коломойского просто списали средства из городского бюджета Днепра. Конечно, Бог им судья, но напомню, что в военное время наказание за мародерство – это расстрел», - подчеркнул журналист Евгений Билоножко.