Народний депутат Андрій Ніколаєнко піддав жорсткій критиці проект Програми діяльності нового Уряду, яка на цьому тижні може бути винесена на затвердження Верховної Ради

«Якщо порівняти її з аналогічною творчістю попереднього Кабміну, то доведеться з сумом визнати -- Програма діяльності осінньо-зимового Уряду була все ж таки більш мальовнича. Адже там веселі хлопці на самокатах хоч про якісь мрії писали. А нова програма нового Кабміну – це взагалі ні про що», - заявив Ніколаєнко на своїй сторінці у соцмережах.

Народний депутат вважає основним недоліком документу відсутність будь-якої конкретики та контрольних цифр, за якими можна оцінити намагання та результати дій Уряду.

«Мабуть, народження цього документу коштувало надзусиль Прем’єру Денису Шмигалю: економісту за фахом, бухгалтеру за посадами та кандидату економічних наук за науковим ступенем. Адже на 10 сторінках -- жодної конкретної цифри. Одні лише процеси – створення, забезпечення, сприяння, трансформування, реформування, запобігання, реагування та ін. Вважаю, що ця Програма у її теперішньому вигляді – це надзвичайний управлінський виклик для Уряду. Адже вони намагаються керувати тим, що не можуть виміряти!», - зауважив Андрій Ніколаєнко.

З огляду на контент Програми, депутат вважає, що урядовці збираються проігнорувати колапс підприємництва, розірвання логістичних ланцюгів, те, що бізнес оцінює свій запас міцності лише у 2-3 тижні, та інші критичні для економіки фактори. Наприклад, такі, як падіння промислового виробництва на 5% та скорочення за 2019 рік 59,3 тисяч штатних працівників у промисловості, щоденні недонадходження до держбюджету майже 1 мільярду гривень від податкової та митної служб та необхідність заплатити кредиторам до кінця року ще 300 мільярдів гривень і прогнозованим зменшенням на 25-30% трансфертів від заробітчан.

На думку Ніколаєнка. урядовці, мабуть, сплутали «дотримання високих соціальних стандартів, розвиток освіти, науки, культури та системи державних послуг» з необхідністю зменшення видатків майже на всі ці напрямки.

«Може, вони не знають про те, що відбувається в країні? І саме тому ніяк не дадуть ладу змінам до Держбюджету. Бо зведеного кошторису, який би адекватно відображав зусилля держави на подолання кризи, депутати досі так і не отримали. Уряд зараз жебракує 5-10 мільярдів гривень, але ніяк не може пояснити, куди будуть спрямовані ці кошти та якою буде ефективність їх використання. Бо просто кинути ці кошти на проїдання – це шлях в нікуди. До речі, ефективність – це теж вимірюваний, цифровий показник, які Уряд так старанно ігнорує», - нагадав парламентар.

Ніколаєнко закликав депутатів від більшості не голосувати за Програму дій Уряду у її теперішньому вигляді.

«Досить голосувати за недолугі шкільні твори «про все хороше» - Уряд має виносити на розгляд Верховної Ради чіткий документ з конкретним фінансовим обгрунтуванням своїх дій, з оцифрованими зонами відповідальності та показниками ефективності роботи кожного з міністрів. Щоб кожен в країні міг знати, яке конкретне прізвище має та чи інша економічна чи соціальна проблема, і за яких масштабів цієї проблеми політична відповідальність урядовця вже має автоматично трансформуватися у кримінальну», - резюмував Андрій Ніколаєнко.