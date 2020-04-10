Верховна Рада не повинна підміняти своїми діями Уряд у питаннях формування економічної політики, спрямованої на підтримку вітчизняного бізнесу в умовах економічної та епідемічної кризи.

Про це в ефірі телеканалу «НАШ» заявив народний депутат України, член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко.

«Нагадаю, що за економічну політику держави відповідає Уряд. Верховна Рада має допомогти Уряду розробити - а не розробляти замість Уряду - такі заходи підтримки українського бізнесу, щоб йому було легше пережити цю кризу. Я поки що не бачу ефективної співпраці Кабінету Міністрів з парламентом, зокрема, і з нашим комітетом. Нагадаю – сьогодні вже п’ятниця, в понеділок – сесія, а проекту нових змін до Держбюджету-2020 я ще не бачив. Натомість ми всі обговорюємо так званий «антиколомойський» закон, який в понеділок не буде обговорюватися. А бюджет – буде обговорюватися», - наголосив Андрій Ніколаєнко.

На думку депутата, пріоритетом взаємовідносин Уряду та Ради наразі мають стати саме питання змін до Держбюджету, щоб депутатський корпус міг ознайомитися з пропозиціями Уряду, проаналізувати їх та сформулювати свої конструктивні пропозиції і зауваження.

«Дуже хотілося б ознайомитися з цим документом, розібратися з його наповненням, щоб обговорення пропозицій Уряду з цього питання було аргументованим», - зауважив Ніколаєнко.



