Главный Раввин Киева, официальный посланник Любавичевского Ребе Йонатан Маркович выразил благодарность министру внутренних дел Украины Арсену Авакову за активное участие в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне.

«В эти дни Вам выпало возглавить борьбу против большой угрозы - пожаров в Чернобыльской зоне. Еврейская община Киева молится за Ваши успехи в этой борьбе - чтобы предотвратить экологическую катастрофу, чтобы избежать страдания народа Украины», - написал Маркович в официальном обращении к министру.

Кроме того, он пожелал А.Авакову «силы, выдержки и сил для выполнения ответственной миссии».

«Верим, надеемся и возносим молитвы Всевышнему», - написал Йонатан Маркович.