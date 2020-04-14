Бизнес-сообщество не исключает возможности прекращения деловых отношений с предприятиями, аффилированными с народными депутатами, которые саботируют принятие антиколомойського закона.

Сообщество БИЗНЕС 100 требует от Верховной Рады Украины срочного рассмотрения законопроекта 2571-д, который блокирует возможность возвращения национализированных банков старым владельцам и открывает путь для получения международной финансовой помощи. Об этом говорится в обращении сообщества.

«Члены сообщества - национальные инвесторы - считают, что для преодоления последствий пандемии и глобальной экономической рецессии Украина нуждается в макроэкономической помощи МВФ. Украинский бизнес осуждает попытки искусственно затянуть процесс рассмотрения и принятия этого законопроекта. Считаем, что персональную политическую ответственность за деолигархизацию страны и выход из кризиса несет президент Украины Владимир Зеленский, влияние которого на фракцию Слуги народа есть и должно быть определяющим», - сказано в обращении.

«Быстрое принятие законопроекта является четким показателем реальности выполнения политиками своих предвыборных обещаний», - констатируют бизнесмены.

«Кроме того, наше сообщество не исключает возможности прекращения деловых отношений с бизнесами и предприятиями, аффилированными с народными депутатами, которые саботируют принятие законопроекта 2571-д. Также мы оставляем за собой право призвать другие бизнес-сообщества и отдельные бизнесы к публичному нерукопожатию представителей компаний, которые могут быть причастны к разрушению отечественной экономики из-за неприятия соответствующего законодательного акта».

Законопроект 2571-д, известный как антиколомойский закон устанавливает, что суды не могут принимать решения, которые приведут к остановке начатой ​​процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка или его ликвидации.

В первую очередь этот закон касается ПриватБанка, одним из совладельцев которого до национализации был олигарх Игорь Коломойский.

Принятие этого закона является одним из условий для продолжения сотрудничества Украины с МВФ.

Сообщество БИЗНЕС 100 объединяет владельцев бизнеса и национальных инвесторов из различных секторов экономики и регионов Украины. Они также являются представителями других бизнес-объединений и ассоциаций.

В частности, членами сообщества является участники рейтинга ТОП-100 самых богатых украинцев:- Виталий Антонов, Галнафтогаз (№ 36 рейтинга);

- Геннадий Буткевич, АТБ Групп (№ 32);

- Филя Жебровская, Фармак (№ 25);

- Виктор Иванчик, Астарта (№ 95);

- Юрий Косюк, МХП (№ 11);

- Петр Рудь, ТМ Рудь (№ 97);

- Сергей Тигипко, ТАС групп (№ 17);

- Василий Хмельницкий, UFuture (№ 27);

- Владимир Цой, Интертоп, MTI (№ 99).