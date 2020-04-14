Бизнес-сообщество не исключает возможности прекращения деловых отношений с предприятиями, аффилированными с народными депутатами, которые саботируют принятие антиколомойського закона.
Сообщество БИЗНЕС 100 требует от Верховной Рады Украины срочного рассмотрения законопроекта 2571-д, который блокирует возможность возвращения национализированных банков старым владельцам и открывает путь для получения международной финансовой помощи. Об этом говорится в обращении сообщества.
«Члены сообщества - национальные инвесторы - считают, что для преодоления последствий пандемии и глобальной экономической рецессии Украина нуждается в макроэкономической помощи МВФ. Украинский бизнес осуждает попытки искусственно затянуть процесс рассмотрения и принятия этого законопроекта. Считаем, что персональную политическую ответственность за деолигархизацию страны и выход из кризиса несет президент Украины Владимир Зеленский, влияние которого на фракцию Слуги народа есть и должно быть определяющим», - сказано в обращении.
«Быстрое принятие законопроекта является четким показателем реальности выполнения политиками своих предвыборных обещаний», - констатируют бизнесмены.
«Кроме того, наше сообщество не исключает возможности прекращения деловых отношений с бизнесами и предприятиями, аффилированными с народными депутатами, которые саботируют принятие законопроекта 2571-д. Также мы оставляем за собой право призвать другие бизнес-сообщества и отдельные бизнесы к публичному нерукопожатию представителей компаний, которые могут быть причастны к разрушению отечественной экономики из-за неприятия соответствующего законодательного акта».
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Законопроект 2571-д, известный как антиколомойский закон устанавливает, что суды не могут принимать решения, которые приведут к остановке начатой процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка или его ликвидации.
В первую очередь этот закон касается ПриватБанка, одним из совладельцев которого до национализации был олигарх Игорь Коломойский.
Принятие этого закона является одним из условий для продолжения сотрудничества Украины с МВФ.
Сообщество БИЗНЕС 100 объединяет владельцев бизнеса и национальных инвесторов из различных секторов экономики и регионов Украины. Они также являются представителями других бизнес-объединений и ассоциаций.
В частности, членами сообщества является участники рейтинга ТОП-100 самых богатых украинцев:- Виталий Антонов, Галнафтогаз (№ 36 рейтинга);
- Геннадий Буткевич, АТБ Групп (№ 32);
- Филя Жебровская, Фармак (№ 25);
- Виктор Иванчик, Астарта (№ 95);
- Юрий Косюк, МХП (№ 11);
- Петр Рудь, ТМ Рудь (№ 97);
- Сергей Тигипко, ТАС групп (№ 17);
- Василий Хмельницкий, UFuture (№ 27);
- Владимир Цой, Интертоп, MTI (№ 99).