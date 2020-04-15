Верховная Рада показательно игнорирует предложенный Виктором Медведчуком законопроект о резком сокращении зарплат чиновников, при этом уделяя внимание менее важным инициативам

На это указал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, комментируя внесенный партией Медведчука «Оппозиционная платформа – за жизнь» законопроект, в котором говорится о том, что «Максимально допустимый размер выплат лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, руководителям учреждений и организаций, которые финансируются из бюджета, не должен превышать десяти минимальных зарплат, то есть 47 230 гривен на сегодня».

«Давайте посмотрим, на сколько будет выполняться. Первый вопрос, который хотелось бы задать после этой подводки: «А где законопроект Медведчука на повестке дня?» Правящая коалиция, то есть фактически Зеленский делает заявление: "Мы будем ограничивать зарплаты". Что мешает, вместо того, чтобы вносить туда явно не актуальные на данный момент вопросы, проголосовать сокращение зарплат? Это было бы весьма актуально, однако этот законопроект не ставится на рассмотрение», - возмутился Землянский.

Он также обратил внимание на важный момент, прописанный в законопроекте ОПЗЖ: в нем идет речь не о размере зарплат чиновников, а о размере положенных им выплат.

«Мы с вами понимаем, что одно дело – это чистый оклад, а другое дело – это всевозможные надбавки и премии и т. д. и тому подобное», - подчеркнул эксперт.

Отметим, что в прошлом Медведчук уже обращал внимание на то, что космические выплаты чиновникам – это коррупция в чистом виде и использование служебного положения с целью личного обогащения. Решения о таких выплатах принимаются властью благодаря системе круговой поруки.