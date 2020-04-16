Это слишком скандально даже для него

Скандально известный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский присмотрел в Украине новые территории для Российской Федерации

Так, скандальный депутат считает, что Донбасс, Одесса, Днепр и Киев являются "русской территорией", поскольку там не говорят на украинском языке.

Как сообщает Politeka.net, об этом он написал в личном Телеграм-канале.

Таким образом он поддержал распространенное в СМИ заявление президента США Дональда Трампа, что Крым якобы является российским поскольку, там говорят по-русски.

В частности, он назвал высказывание американского лидера "абсолютно верным аргументом". По его словам, России принадлежит не только Крым, но и Одесса, Киев и Днепропетровск.

"Трамп на закрытой встрече назвал Крым русским, потому что там все говорят по-русски. Это абсолютно верный аргумент, потому что те, кто считают себя украинцами, говорят по-украински и живут в основном в западных областях. А по-русски говорит не только весь Крым, но и практически весь Донбасс, Одесса, Днепропетровск и даже Киев. И мы указываем на это уже 27 лет!" - написал он.

Также ранее сообщалось, что одиозный депутат нелегитимной Государственной Думы Владимир Жириновский отличился оторванным от реальности заявлением о том, что Россия якобы может сделать так, чтобы Украина перестала существовать.

Он обвинил Украину в том, что она не выполняет Минские соглашения, поэтому якобы Лавров делает все возможное, чтобы попытаться донести эту мысль другим странам. Но его не желают слушать, поэтому Россия подключает генералов.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.