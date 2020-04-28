Киевскую городскую организацию (КГО) ВО “Батькивщина” возглавил Виталий Нестор – родственник скандально известного Сергея Коровченко

Об этом пишет Киеввласть.

Нестор является креатурой начальника столичного штаба “Батькивщины” Владиславы Молчановой, которая вместе с депутатом Киевсовета Аллой Шлапак с благословения Юлии Тимошенко установили контроль над столичной “Батькивщиной”.

Глава одноименной фракции в Киевсовете Владимир Бондаренко окончательно отлучен от внутрипартийной власти и, вероятно, продолжит лоббирование интересов бизнес-структур Рината Ахметова.

Де-факто он занял это кресло после отстранения Владимира Бондаренко – в начале июля Юлия Тимошенко представляла Виталия Нестора как главу столичной “Батькивщины” и кандидата в народные депутаты по 212 округу (Дарница).

В публичном поле Виталий Нестор позиционируется как руководитель общественной организации (ОО) “Центр защиты киевлян”, офис которой был открыт в июле 2018 года в центре Киева на ул. Городецкого, 4. Первоочередная задача этого офиса – помогать киевлянам разбираться с коммунальными платежками. При этом, по информации KV, никакая агитационная работа в пользу “Батькивщины” и Юлии Тимошенко в этом офисе не ведется.

Но интересен Виталий Нестор скорее связью с бывшим руководителем Главного территориального управления юстиции в Крыму (по сути – министром юстиции Крыма) Сергеем Коровченко. Нестор женат на сестре Коровченко – Яне, которая по сей день является уполномоченным лицом “Благотворительного фонда Сергея Коровченко, офис которого находится в Прилуках (Черниговская обл.) – на территории округа №210, где Сергей Коровченко в этом году проиграл выборы в Верховную Раду.

Отметим, Сергей Коровченко был фигурантом “пленок” помощника президента РФ Сергея Глазьева с депутатом Госдумы РФ Константином Затулиным, где российские политики обсуждают перспективу назначения Коровченко министром юстиции аннексированного Крыма.

"Я там с человеком сейчас связался, они дадут свои предложения. У них там уже сейчас министр юстиции Крыма (Коровченко, – KV), который действующий на сегодняшний день. Это их парень, они его хорошо характеризуют. Он сказал, что подтянет команду юридическую. Нам надо этого Коровченко сохранить. Он уже министр юстиции Крыма, чтоб он там и остался", – сказал Глазьев.

Ранее главой благотворительного фонда Коровченко был Виталий Нестор, но летом с.г. он сложил с себя эти полномочия. При этом Нестор по сей день является уполномоченным лицом ООО “Голден Аве”, принадлежащего Сергию Коровченко.

Кроме того, есть объяснение связи Виталия Нестора и Аллы Шлапак. Источник в “Батькивщине” напомнил,что в 2006 году Нестор прошел в Соломенский райсовет по списку “Батькивщины”, в 2008 году вступил в партию, но после победы Виктора Януковича на выборах президента переметнулся во фракцию оппонентов. Напомним, тогда же к Януковичу перешел патрон родственника Сергея Коровченко – Андрей Портнов.

Журналисты отправили запрос в "Батькивщину" об отношения Владиславы Молчановой и Сергея Коровченко и попросили прокомментировать тот факт, что главой КГО "Батькивщины" избран Виталий Нестор, который, по имеющимся данным, женат на сестре Сергея Коровченко.

"На сегодня Владислава Молчанова не занимает никакой руководящей должности в столичной “Батькивщине”. Председателем Киевской городской организации политической партии ВО “Батькивщина” является Виталий Нестор, которого 19 июля 2019 был назначен исполняющим обязанности председателя Киевской городской организации политической партии ВО “Батькивщина”, а 2 декабря председателем на конференции Киевской городской организации политической партии ВО “Батькивщина”, – ответили KV в пресс-службе "Батькивщины".